風頭一度直逼林襄　啦啦隊女神「一粒」人氣暴跌　網民揭殘酷原因

25歲的台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），因自帶仙氣的美貌及葉保弟應援舞而竄紅。



但近來網民發覺她的消息不如以往頻繁出現，質疑是否人氣下滑，許多網友點出背後殘酷原因，認為韓國啦啦隊大舉加盟，鋒芒蓋過本土女孩。

一粒（左）早前一度成為熱度最高的啦啦隊女孩，風頭甚至有蓋過林襄（右）之勢。（IG@ilixoxov）

一粒早前一度成為熱度最高的啦啦隊女孩，風頭甚至有蓋過林襄之勢。（IG@ilixoxov）

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網民在PTT發文指出最近好像完全沒有一粒的新聞，形容「堪比煙火一樣絢爛而短暫」引來許多網民討論。

他認為一粒笑容太少不夠陽光，加上跳舞又不夠強，沒有記憶點與存在感，使得她的話題性不如同隊的韓國啦啦隊女神安芝儇，簡直就是被輾壓，更直言：

市場是殘酷的。

韓國啦啦隊美女安芝儇（IG@wlgus2qh）

韓國啦啦隊美女安芝儇（IG@wlgus2qh）

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不過，也有網民力挺一粒：

「看起來還是滿紅的啊！接的業配很多，年薪應該X打網民吧」

「紅了被到處攻擊，低調了又要被檢討」



認為一粒還是很紅，只是比較低調內向而已。

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有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。（PTT）

有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。（PTT）

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