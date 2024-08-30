風頭一度直逼林襄 啦啦隊女神「一粒」人氣暴跌 網民揭殘酷原因
撰文：中天新聞網
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25歲的台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），因自帶仙氣的美貌及葉保弟應援舞而竄紅。
但近來網民發覺她的消息不如以往頻繁出現，質疑是否人氣下滑，許多網友點出背後殘酷原因，認為韓國啦啦隊大舉加盟，鋒芒蓋過本土女孩。
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網民在PTT發文指出最近好像完全沒有一粒的新聞，形容「堪比煙火一樣絢爛而短暫」引來許多網民討論。
他認為一粒笑容太少不夠陽光，加上跳舞又不夠強，沒有記憶點與存在感，使得她的話題性不如同隊的韓國啦啦隊女神安芝儇，簡直就是被輾壓，更直言：
市場是殘酷的。
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不過，也有網民力挺一粒：
「看起來還是滿紅的啊！接的業配很多，年薪應該X打網民吧」
「紅了被到處攻擊，低調了又要被檢討」
認為一粒還是很紅，只是比較低調內向而已。
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