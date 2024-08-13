韓啦啦隊女神「全民表妹」車模時代「舊樣」曝光 網民驚呼認不出
撰文：中天新聞網
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有「全民表妹」之稱的韓籍啦啦隊女神李雅英，從3月加入富邦悍將啦啦隊成為「Fubon Angels」的一員後人氣不斷飆升。
但最近有網友翻出她6年前還在當車模時的舊照，驚呼：「是同一個人嗎？」
點圖放大看看李雅英當啦啦隊後的照片：
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有網友在PTT上一連貼出多張李雅英過去在擔任模特兒時期的舊照，可見她身穿白色削肩連身禮服，頂著一頭亮麗棕色長髮，大方展露招牌笑容，顯得自信又優雅。
只不過和現在比較起來，身材依舊玲瓏有緻，但臉似乎更精緻了一些。
點圖放大看更多李雅英車模時代的舊照：
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照片曝光後，立即引發網友討論，有人就認為她的樣貌與現在對比也差太多：
「又是進廠維修？」
「第一張真的看不出來是她」
「前兩張是誰啦，完全不認得」
也有人覺得她的面容沒有太大的差異：
「看的出來是同一人啊」
「完全看不出來阿」
另外更有人直言：
「至少是往好的方向，且不至於塑化劑超標啦」
「整容前後都是正妹耶」
「從模特轉戰啦啦隊，太香了」
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