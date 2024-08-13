韓啦啦隊女神「全民表妹」車模時代「舊樣」曝光　網民驚呼認不出

有「全民表妹」之稱的韓籍啦啦隊女神李雅英，從3月加入富邦悍將啦啦隊成為「Fubon Angels」的一員後人氣不斷飆升。



但最近有網友翻出她6年前還在當車模時的舊照，驚呼：「是同一個人嗎？」

韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英（IG＠yyyoungggggg）

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有網友在PTT上一連貼出多張李雅英過去在擔任模特兒時期的舊照，可見她身穿白色削肩連身禮服，頂著一頭亮麗棕色長髮，大方展露招牌笑容，顯得自信又優雅。

只不過和現在比較起來，身材依舊玲瓏有緻，但臉似乎更精緻了一些。

有網友在PTT上一連貼出多張李雅英過去在擔任模特兒時期的舊照，不少覺得樣貌和現在差太多，引起熱論。（PTT）

點圖放大看更多李雅英車模時代的舊照：

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照片曝光後，立即引發網友討論，有人就認為她的樣貌與現在對比也差太多：

「又是進廠維修？」

「第一張真的看不出來是她」

「前兩張是誰啦，完全不認得」



也有人覺得她的面容沒有太大的差異：

「看的出來是同一人啊」

「完全看不出來阿」



另外更有人直言：

「至少是往好的方向，且不至於塑化劑超標啦」

「整容前後都是正妹耶」

「從模特轉戰啦啦隊，太香了」



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