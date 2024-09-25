啦啦隊女神憑「水蜜桃翹臀」反攻韓國　當眾沖涼曬魔鬼曲線惹暴動

啦啦隊女神壯壯以出眾的外型和健美的翹臀，擁有「人間水蜜桃」的美譽。她不僅是樂天女孩和Formosa Sexy應援團的團長，近期更成功加入韓國職業足球隊，成為首位進軍南韓啦啦隊的台灣成員，人氣持續飆升。



儘管應援活動繁忙，壯壯仍積極在社群平台與粉絲互動，經常分享養眼美照，近日更因戶外沖澡的火辣照片引發網友熱議，讓大家紛紛驚呼：「你要我怎麼睡！」

啦啦隊女神壯壯（左）以出眾的外型和健美的翹臀，擁有「人間水蜜桃」的美譽。（IG@chloe_320）

啦啦隊女神壯壯（左）以出眾的外型和健美的翹臀，擁有「人間水蜜桃」的美譽。（IG@chloe_320）

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壯壯於23日在IG上分享了一系列新照片，吸引無數粉絲的目光。

照片中，她穿著白綠配色的連身泳衣，胸前大膽挖空設計，展現驕人曲線，大U領開到胃部，露出性感的美背，搭配高衩設計，更顯修長美腿。

其中一張照片中，她在戶外花灑下沖水，水流拍打在她健美的身材上，展現出凹凸有致的魔鬼曲線，再次證明了「人間水蜜桃」的稱號名不虛傳。

壯壯透露，這次是為了拍攝新品泳裝而進行拍攝，對於最終效果感到非常期待。

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她還分享了一個有趣的經歷，說她因為穿著這套泳裝漫步在國外沙灘時，頻繁被搭訕，讓她忍不住笑著說：

被問到瘋掉，都是為了泳裝跟我搭訕的。

這組火辣美照一經曝光，立刻引來來自世界各地網友的熱烈回應，紛紛在留言中大讚壯壯的美貌與身材。留言如：

「壯壯又來搶頭版了」

「一起來擁抱大自然」

「水噹噹太美了」

「曲線美爆了」

「這真的是台灣女王！」

「真的OMG」

「傳說中的『白沙臀』」



甚至同隊隊友小紫也忍不住在底下留言：

可惡，你要我怎麼睡！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】