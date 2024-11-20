命理師自稱與3位已故藝人通靈「祂」靈體卡在中陰身仍未轉世

近來台灣命理師沈嶸針對余苑綺、李玟及汪建民這三位已故藝人通靈，想知道祂們離世後究竟是否獲得解脫？沒想到其中有2位走得太匆忙、心願未了，而其中因直腸癌病逝的余天二女兒余苑綺，陰身竟已查不到靈魂訊號，驚人狀況公開！



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沈嶸近來針對已故藝人通靈，首先是上月剛因肺腺癌病逝的男星汪建民，他往生後還完成眼角膜器捐的遺願。據傳汪建民生前積欠2000萬（台幣、下同）債務，交往8年的女友Joan因擔任保人必須幫忙還債。

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沈嶸通靈後發現汪建民的靈體停留在「中陰身」（往生後到投胎前的過渡期）狀態，目前暫居在青潭寶塔中，無法馬上投胎轉世。對於女友Joan必須承受被追債的痛苦，汪建民都看在眼裡，覺得很對不起她，靈魂頻率中還有很多放不下、遺憾，離世時走得匆忙，心願還有很多未了，但沈嶸指出，汪建民離世時是「陽壽已盡」，前世的果報使祂這一生只有56歲的壽元，大約2年半後就會再度投胎轉世為人，以償還祂此生來不及回報的人情債與錢債。

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而2022年8月因直腸癌病逝的余苑綺，近日因父親余天透露女婿陳鑒外遇，再次躍上新聞版面。沈嶸透露通靈發現余苑綺已經不在長眠地「基隆市擁恆文創園區八樓的《時光學苑》」，靈界「中陰身」已經查不到靈魂訊號，表示祂已轉往六道輪迴，目前查余苑綺的靈魂已受胎8個月，即將轉世出生為女嬰。

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沈嶸補充，余苑綺的前世經歷已被消磁，跟陳鑒的過往種種也不復記憶，祂早已放下並忘記前世的痛苦，準備重新開始下一輪人生。

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最後則是大家最難忘的華語樂壇天后李玟，2023年7月驟然離世震驚整個華人圈，近期有網友爆出李玟墓地雜草叢生，沈嶸通靈後發現李玟的靈魂仍在長眠地飄盪，不想轉世，祂早已放下對Bruce的感情，只剩對家人、姊姊的不捨，尤其是二姊李思林，祂非常感謝李思林為祂做這麼多，想報答卻無以為報，祂現在最強烈的心願就是回報家人，對於墓園失去往日的莊嚴並不在乎，比起墓園，祂更在意自己生前的歌藝美貌和名聲，即使已經離世，祂對自己仍保有嚴格自律的精神。

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許多人好奇為何不用跟靈體對話，也能遠端通靈出靈魂現在的狀態，甚至是未來轉世的路線。沈嶸表示每個靈魂的歷程都記錄在靈界的「阿卡西記錄」中，只要是有拿到權限的命理師，就能進入阿卡西記錄調閱靈魂資料。沈嶸說自己會通靈3位藝人，是希望能夠帶給祂們的親屬和粉絲一點安慰，讓大家知道往生者的現況，生者與往生者雙方都能放下執念與痛苦，彼此往新的人生邁進。

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