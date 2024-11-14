48歲劣跡女藝人被封殺3年　IG曬新相留一emoji惹網民揣測：復出？

48歲「小燕子」趙薇2021年8月突傳登上「劣跡藝人」名單，過去的作品如《還珠格格》等皆被除名，今年3月，趙薇被傳將被逐步解封，沒想到大半年過去，狀況依舊未明，結果在12日深夜，趙薇突然在IG曬出一張手轉陀螺的照片，並留下一個「向日葵」的表情符號，引發數千網友按讚。



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趙薇曾因為傳出與馬雲友好，所以被列為「劣跡藝人」疑似封殺，演藝事業停擺，近期大陸真人秀《演員請就位》傳出將拍第3季，名單中也不見前兩季的固定班底趙薇，如今再度發文，讓人聯想到電影《潛行兇間》（Inception）的轉陀螺照片。

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網友留言：

「是要復出了嗎？」

「勇敢的燕子啊～把我的心願告訴她，說我還站在天橋下等著她回到我的身邊」

「你永遠優於別人，你永遠在我心裡是最漂亮、最有實力演戲也是我最愛看的那位女演員」

「趙姐。你不要再假裝沉默了。你的性格就不是忍受的性格」

「姐姐，你終於更新了，好想你」。



有網民懷疑趙薇是否暗示即將復出。（截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】