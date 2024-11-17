43歲男藝人中風　女友忍兩年指控一男星係元兇：有一半是因為你

納豆2022年初發生腦出血中風後，積極住院治療3個月才順利出院，這一路走來女友依依始終在旁照顧。近日依依上節目透露納豆生病的原因，直言納豆生病與某男星有關。



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近日依依與曾子余同台上節目《命運好好玩》，依依驚爆其實一開始認識曾子余時相當討厭對方，因為納豆與曾子余感情相當好，除了工作時一起主持節目，錄完影有時還會約到酒吧玩，有一次兩人出外景長達18天都在一起；即使分開沒一起工作的日子，曾子余也會常打電話給納豆，讓依依有點看不慣，直到納豆先前生病後，發現曾子余相當貼心，才讓她對曾子余改觀。

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依依解釋，納豆住院那段期間，雖然她幾乎都在醫院陪伴，但偶爾要外出工作時，曾子余都會過來陪伴納豆，買東西、陪納豆聊天等等，宛如私人看護。依依表示，納豆先前工作結束都會跑酒吧，如今與已經與曾子余改成騎單車夜遊等健康行程。

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過去由於納豆工作出外景常與曾子余在一起，主持人何篤霖最後還忍不住問依依：「那妳老公的生病跟他真的沒關係嗎？」依依笑回：「有，我覺得」，讓曾子余跪地求饒喊：「你這個帽子扣下來太嚴重了」；後來依依還對著曾子余說：「我跟你講豆今天會中風有一半是你...」，曾子余則傻眼大吼：

「你不要講這種話，太過分了。」



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曾子余更坦言，其實他與依依都有勸過納豆別太累要多休息，但喜歡交朋友的納豆卻覺得：

「沒關係、沒事。」



曾子余更透露納豆有個觀念，認為努力多久就相對要用同樣時間去放鬆、玩樂。

納豆女友依依點名曾子余，直言納豆會中風有一半的原因與曾子余有關。（節目截圖）

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