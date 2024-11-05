《漂流教室》楳圖一雄胃癌離世　生前因病停筆轉型做藝人唱功了得

日本漫畫家大師楳圖一雄擅長恐怖驚悚題材，最經典的作品《漂流教室》紅透海內外。他今年9月3日才迎接88歲大壽，今天驚傳已在10月因胃癌離世，消息延至今天曝光。大師曾去過台灣參加漫畫展，最後一次是2010年，當時吸引大批粉絲排隊要簽名，他還開金口帶動唱，親切模樣讓粉絲留下深刻印象。



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楳圖一雄1936年出生於和歌山縣高野山，在奈良縣長大，自小學四年級開始創作漫畫，高中三年級時，就出版了《別世界》和《森林兄妹》的單行本。他在1975年憑《漂流教室》榮獲第20屆小學館漫畫獎，該漫畫以小學生穿越未來時空為主體，在沒有物資的異時空遇到外星生物，老師、學生殘忍地互相殘殺，驚悚程度令人驚嘆。

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《漂流教室》曾在2002年改拍成日劇，因為原著小學生殘殺太過激，日劇改為高中生，演出人物都超有人氣，包含常盤貴子、山下智久、窪塚洋介、山田孝之，主題曲〈LOVELAND,ISLAND〉是由山下達郎演唱，都是經典中的經典。

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楳圖一雄1995年後因腱鞘炎停筆並轉型當藝人，歌藝了得，也很喜歡在大眾面前開金口，直到晚年都仍活躍螢幕。他過世的消息傳開，讓很多粉絲超悲傷「一代大師殞落」。

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