宋再臨過世｜韓國娛圈驚傳「11月恐怖怪談」這4個藝人同日離世
撰文：聯合新聞網
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韓星宋再臨昨天驚傳驟逝，享年39歲，留下兩大頁遺書，讓粉絲悲痛不已。回顧過去韓國演藝圈，有網友發現不少明星都在11月逝世，再度掀起「11月怪談」的討論。
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網友發現，創作型歌手柳在夏，在1987年推出專輯《因為愛》，沒想到在同年11月1日車禍身亡。還有歌手金賢植、咸重亞、演員徐永春也都是在11月1日過世，都是和宋再臨同一天離開。另外演員金慈玉、喜劇演員朴智宣、經典樂團「野菊花」成員曹德煥等，雖然原因都不一樣，有的是意外，有的是疾病，但也讓「11月魔咒」延燒起來。
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