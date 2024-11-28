Threads｜脆友跪友末日！演算法將被大幅調整　終結素人爆紅時代

科技巨擘Meta旗下社群平台Threads推出之後，因其獨特演算法及內容排序，讓民眾得以接觸同溫層以外的事物而爆紅，吸引不少年輕用戶進駐。不過近期Threads負責人Adam Mosseri（莫瑟里）表示，正在修改貼文演算法，減少陌生人出現在用戶動態的比例。



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Threads創作者挑戰升級！負責人：陌生觸及將降低

自Threads上線以來，不少用戶因貼文意外爆紅感受到演算法帶來的流量紅利，但這樣的現象可能隨著平台演算法的調整逐漸消失。根據Meta執行長Mark Zuckerberg（朱克伯格）透露，Threads將於2025年1月正式引入廣告功能，意味著Threads未來勢必不斷調整演算法，可能導致帳戶的陌生觸及、曝光度大幅下降。



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對此Instagram暨Threads負責人莫瑟里表示：

「我們正在重新調整排名機制，優先顯示您關注的人的內容，這意味著從今天開始，來自未關注帳戶的推薦內容將減少，而來自您已關注帳戶的帖子將增加；對於創作者而言，您可能會發現來自非關注者的觸及範圍下降，但來自關注者的觸及範圍提升。」



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新演算法來襲！創作者將面臨挑戰與機會並存的轉折點

此次更新對創作者而言可能是危機，也可能是新的轉機。網紅「電商人妻」針對新演算法綜合分析觸及率及內容品質，以觸及數為例，陌生觸及人數下降、追蹤者（粉絲）觸及人數上升，一方面有助於創作者在Threads建立目標受眾，轉往深度的興趣互動 ；另一方面，由於演算法的改變，會打亂自身帳號陌生觸及與粉絲的整體平衡，因此後期需要將貼文內容專注在「品質及共鳴」上，才能強化使用者和創作者之間的連結。



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