Meta推全新社交平台Threads　是文字版Instagram？用戶創作更自由

近日，身處風口浪尖的特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）遭遇困境。他一直在Twitter平台通過限制用戶瀏覽數量以防止人工智能公司抓取大數據，而想要獲取更多瀏覽機會的用戶，需付費開通Twitter Blue，在此等措施面前，大量用戶表現出對馬斯克的不滿。



然而，在此風波背後，Facebook創始人馬克·朱克伯格（Mark Zuckerberg）卻不甘人後，悄然發布了以Twitter為標桿的社交應用Threads。

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該應用已經在Apple和Google應用商店上線。根據Apple應用商店頁面顯示，Threads由Instagram開發，並支持繁簡體中文，可以在iOS 14及以上版本的設備上使用，目前沒有相關的充值內容。

據悉，Threads可以被視為「文字版的Instagram」，其功能和用戶界面與Twitter相似，用戶可以發布帖子、點讚、評論和分享，發布的文字內容最多為500個字符。

值得關注的是，Threads可與Instagram進行綁定，這意味著Instagram的用戶名等訊息可以快速轉移到Threads上。更重要的是，Threads不會像Twitter那樣限制用戶瀏覽帖子的數量，這無疑為其帶來了一定的競爭優勢。

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