新推出的Threads是什麼？和Twitter有什麼差別？懶人包一文看清

Meta推出的全新社群平臺「Threads」於7月6日上線，在近期多人都開始使用這個社交APP，也形成一股風潮。 Threads為Meta針對Twitter所推出的競品，也被大家稱之為「文字版IG」。這個平臺有什麼特色，又該如何使用呢？《DailyView網路溫度計》整理了有關Treads的幾個重點，一起來看看吧！



直接透過Instagram登入

新推出的社群平臺Threads是完全和Instagram連動，只要下載Threads App後就可以直接透過Instagram登入，並且沿用原先的個人資料設定，在登入時會跳出原本的Instagram追蹤名單，用戶可以選擇要追蹤哪些人，也可以設定是否要將帳號設為公開。將Instagram帳號和Threads連動後，Instagram的個人介紹頁面上也會出現一個可以連結到Threads的圖徽，同時用戶也能將Threads的貼文分享到Instagram上。

Threads下載：Google Play（Android）、App Store（iOS）

Threads VS Twitter

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以文字為主的社群平臺

和以圖片為主的Instagram不同，Threads的社群介面以文字為主，由於是針對Twitter所開發的競品，因此整體的功能和Twitter非常類似，可以針對每一則貼文及留言進行點擊愛心、回覆、引用及轉發等動作，貼文的字數限制為500字，影音內容的時長則是最多5分鐘，不過Threads並不像Twitter一樣開放敏感內容，因此在這方面Twitter還是佔有優勢。

目前Threads的功能尚未完善，還沒有辦法像Twitter一樣能夠編輯圖文、檢視貼文數據及使Hashtag。不過雖然現階段Threads在核心功能上看起來仍不及Twitter，但透過Instagram直接將用戶導流到新平臺的做法，也讓Threads在一開始就有一定數量的使用者，如果持續改良功能並且發展出平臺特色，Threads很有可能在未來搶攻Twitter的市場。

無法單獨刪除帳號

需要特別注意的是，若不想繼續使用Threads，目前只能夠選擇「停用帳號」，因為Threads是和Instagram帳戶綁在一起，因此若是想要徹底刪除Threads帳號，就必須連Instagram帳號也一併刪除。 Instagram執行長Adam Mosseri表示，建議Threads用戶採取「停用」的方式，同時透露Meta已經在研究單獨刪除Threads帳號的方法。

Threads和Twitter的差異

【帳戶註冊】

Threads：綁定Instagram帳號

Twitter：新帳戶註冊，不需綁定帳號

【字數限制】

Threads：500字元

Twitter：一般用戶→280字元／Twitter Blue訂閱者→25,000字元

【影音時長限制】

Threads：5分鐘以內

Twitter：2分20秒以內

【主頁面】

Threads：目前僅能單純滾動主頁瀏覽內容

Twitter：有多種類別可選擇瀏覽

【個人頁面】

Threads：僅能看見用戶的發文及回覆

Twitter：可看見用戶的發文、回覆、圖片及影音、按讚內容等

【貼文特色】

Threads：可隱藏按讚數

Twitter：可諸存草稿、可使用Hashtag、可檢視貼文數據

延伸閱讀：Meta推全新社交平台Threads 是文字版Instagram？用戶創作更自由

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