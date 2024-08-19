被逼肛交姿勢讀劇本！兒童節目黑暗面曝光　安排童星拍性暗示畫面

MeToo事件無國界！Discovery頻道最新紀錄片 《沉默片場：童星的黑暗面》（Quiet On Set：The Dark Side Of Kids TV）訪問上百名當事人，試圖拼湊知名電視製作人丹施耐德（Dan Schneider）任職尼克兒童頻道期間，製造惡劣工作環境、編寫性暗示兒童劇等恐怖真相。



其中一名男演員更在第三集中公開自己被「對白教練」性侵的不堪往事，而那年他才15歲，揭開娛樂圈不為人知的職場文化。

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第一集節目中，曾參與《歡笑時刻》演出的昂弗里爾森（Leon Frierson）、卡翠娜強生（Katrina Johnson），及《The Amanda Show》第一季演員拉葵兒李波魯（Raque Lee Bolleau）等人現身說法，昂弗里爾森表示，想到當年穿著激似「黏著陽具」的緊身衣演出，就感到渾身不舒服，他說：「若要留在這個電視劇裡就得接受，因為我們很清楚不能得罪高層。如果跟施耐德交好，可能帶來更多成功機會。」



製作團隊還找出許多由丹施耐德製作、有著性暗示的節目片段，例如女童星倒臥床邊，將礦泉水倒在自己胸口、將透明膠狀物射在女童星臉上，以及手握棒狀馬鈴薯試圖擠壓出汁等橋段，這些畫面仍持續在全球播送中。

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而編輯室裡的2位女編輯珍妮和克莉斯蒂也沒好日子過，除了必須不合理的共享一份薪資，還得忍受丹施耐德的性別歧視、性騷，珍妮透露：「施耐德會用自己的電腦播放色情片，好幾次叫我去幫他按摩 ，開玩笑地說如果幫他按摩，就會把我寫的段子放進節目裡。」



而克莉斯蒂則是受老闆慫恿，在眾目睽睽下以肛交姿勢趴在桌上「報告劇本」，她為了保住工作受盡委屈，最後竟因兩次無法配合假日加班遭到解僱，最後她忍無可忍，請了律師攜手克莉斯蒂，當起揭發丹施耐德惡行的吹哨者。《沉默片場：童星的黑暗面》已於Discovery頻道播出，HBO GO上也能收看。

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