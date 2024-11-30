去旅行必睇！行李箱被貼「紅色貼紙」是什麼意思？背後原因你要知

撰文：網路溫度計DailyView
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旅遊開心回來，卻發現行李箱上多了一個神秘的紅色貼紙，你知道這代表什麼嗎？近期有台灣網友在Threads分享，行李上的紅色標籤可能會讓你惹上大禍，被迫花錢消災！

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貼紅色標籤=被盯上？桃機這樣回應

原PO表示，行李上被貼上紅色標籤，可能是被懷疑有大量商業行為或涉及逃稅，因此成為海關人員的「重點關注對象」。有網友過去曾在ptt分享自己的經驗，行李箱被貼上紅色貼紙後，出海關時被攔下開箱檢查，留言區隨即掀起紅色貼紙傳言：

「記號是他們要抓的重點」
「被貼過，出海關也被攔下來開箱」
「過x光時煙酒買太多、有疑慮的都能看到，貼了只是方便辨識而已」。

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桃園機場曾澄清，紅色貼紙並非官方用來區分行李的標籤，但也坦承海關人員會根據查稅名單進行篩查。若半年內外遊超過6次或短期頻繁往返境外，的確有可能被列入名單內，進而增加被抽查的機率。

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行李箱避開這三色！小心麻煩惹上身

除了紅色貼紙外，你知道行李箱的顏色也有可能惹上麻煩嗎？歐洲最大的廉價航空公司「瑞安航空」（Ryanair）曾分享，高達99.9％的旅客都是選用黑色、灰色及軍藍色的行李箱，若想降低拿錯行李的風險，建議選用其他顏色，或是添加辨識度高的吊牌或裝飾。此外，瑞安航空還提醒旅客妥善保管重要證件，建議複印護照、身分證或駕照，隨身攜帶或儲存在手機裡，能在遇到緊急情況或無網路時可以幫助旅客快速應對，避免額外的麻煩。

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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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