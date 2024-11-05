黑熊現身墨西哥酒店餐廳　企圖「搭枱」吃飯　更向食客「兜巴星」

墨西哥一名女子在當地酒店用餐時遭遇離奇事件。



一隻黑熊竟然闖進酒店中，不但靠近正在用餐的顧客身旁，還突然出掌攻擊了一名女顧客的臉，驚人畫面在網路上流傳。

墨西哥一隻黑熊闖進酒店餐廳覓食，並攻擊一名女食客。（X@MarioNawfal）

黑熊來襲搶吃桌上食物 突然「兜巴星」女食客 點圖放大瀏覽：

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事件發生在墨西哥東北部新雷昂州（Nuevo León） 聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro de Garza García）當地酒店Chipinque Hotel，一對夫妻正在用餐時，突然遭到飢餓黑熊攻擊。

影片中可看到，一隻黑熊突然出現在餐桌旁，並且開始吃起桌上的食物，嚇壞正在用餐的顧客。

酒店工作人員與保安雖然已經發現狀況，但也不敢貿然靠近，沒想到熊突然就攻擊女子臉部。

女子被攻擊後，工作人員與保安立即上前驅趕，黑熊開始四處逃竄，最後逃離現場，女子也因此獲救。

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在森林遭棕熊追捕 結局竟然是這樣（點圖放大瀏覽）：

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影片在網路上瘋傳，引發網友討論：

「顧客為什麼還能繼續坐在座位上」

「當黑熊靠近時，女子的表現好冷靜，要我一定會逃跑」



國外媒體報道，黑熊在當地出現其實並不罕見，被視為瀕危物種的牠們，由於棲息地被建成都市，常常會因為飢餓、乾旱等原因離開棲息地，出現在人類社區中。

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