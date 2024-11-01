日本「露體狂女網紅」餐廳掀衣露出狂吸650萬點擊　店方揚言提告

一名身材火辣的日本網美，近日在一家知名連鎖壽喜鍋店用餐。



但她卻在座位區掀起上衣拍攝自己的爆乳照，上傳網路，吸引近650萬人點閱。

事發後餐廳非常不滿，揚言提告。

日本女網紅つむちゃん常於社交平台分享裸露照片（X@tumuutan）

平台不乏大膽裸露照片 火鍋店當眾掀衣拍照終出事 點圖放大看更多つむちゃん的照片：

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這名網美「つむちゃん」20日前往連鎖火鍋餐廳「木曾路」用餐，照片中她一手拿著肉片、另一手擺出V形手勢，同時還掀開上衣、露出紫色蕾絲的內衣和雪白胸部，並附上文字說明開玩笑表示：

你們想吃哪一個？

之後她把這張爆乳照上傳到社交平台X，迅速吸引650萬人觀看。

眼尖網友從照片餐廳內部裝潢和餐具，認出拍照地點是創立超過70年的連鎖火鍋餐廳「木曾路」。

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這起事件發生後，木曽路表示，正對「つむちゃん」的行為和照片展開調查，若確認這張照片在自家餐廳拍攝，將不排除採取法律措施，因為這類行為對餐廳形象造成負面影響，也違反公共場所基本道德規範。

這起事件發生後網友看法不一，有人認為「つむちゃん」的行為太過分，但也有人認為她雖掀起衣服，卻沒有裸露出全部的胸部。

更有人肉搜出她的背景，稱她現年22歲出生兵庫縣，疑似是一名「風俗孃」，即從事性產業的女子，目前「つむちゃん」本人未作出任何回應。

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