台動物園「馬騮打劫BB車」頻生　爸爸被圍攻抱B倒地驚險畫面曝光

台灣高雄壽山動物園又有獼猴洗劫嬰兒車！1名男子手抱幼兒，另手推嬰兒車逛動物園時，遭到獼猴洗劫，男子躲避時不慎摔倒，幼兒嚇得嚎啕大哭，獼猴最後咬著疑似裝有食物的袋子離開。網友說，壽山動物園常有猴群打劫嬰兒車，真的不會再帶小孩去壽山動物園。



一名網友23日於Threads貼出一段獼猴在壽山動物園洗劫嬰兒車的影片，表示一直知道壽山獼猴很可怕：

但今天真的是讓我們遇到了。

食物明明也藏起來，但只要看到嬰兒車牠們幾乎都會上前，反而大聲喝止，讓牠們覺得更有食物可乘，可怕獼猴。

台灣高雄壽山動物園獼猴洗劫嬰兒車的畫面在網上瘋傳。（Threads影片截圖）

爸爸抱B被圍攻慘倒地 寶寶嚇得狂哭（點圖放大瀏覽）：

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網友貼出的影片顯示，1名男子左手抱幼童，右手推掛有袋子的嬰兒車，在壽山動物園行走時，突然有1隻獼猴上前要搶奪嬰兒車上的袋子，男子連忙閃躲，卻引來另1隻獼猴圍攻，最後嬰兒車被獼猴拉倒，男子跌坐在地，幼童嚇得嚎啕大哭，最後1隻獼猴上前咬住嬰兒車上疑似裝有食物的袋子，在眾人的目光下從容離去。

這段獼猴洗劫嬰兒車的影片影起網友熱議。有人說，呼籲過無數次不要把袋子露出來：

「整台嬰兒車掛了叮叮咚咚的袋子也不知道是什麼意思」

「義工一直有在宣傳進去動物園不要露出任何的塑膠袋子，原因是壽山長年都有人偷偷餵食獼猴，導致這裡的獼猴養成吃人類食物的習慣」



但也有網友表示，前年推嬰兒車去，什麼食物跟塑膠袋都沒露出來，猴子照樣鎖定嬰兒車，一直跟著他們，他們一直說走開走開，牠惱羞還跳到他身上：

高雄市政府貼一堆消極的避開猴子法，根本沒有保護市民，只是放任狀況越來越惡化，這輩子真的不會再帶小孩去壽山動物園。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，獼猴並不是對嬰兒車特別有興趣，而是進去壽山動物園的推車，都會掛非常多的東西與食物，猴子就會聯想推車與食物有關，就會想靠近：

猴子不會覺得這是嬰兒推車，只會覺得那是一台美食攤車。

林美吟說，國外野生動物園區如有猴子出沒，會禁止遊客邊走邊吃或攜帶食物、塑膠袋，壽山動物園本來就是獼猴棲地，本來就會有野生獼猴出沒，遊客要認識園區的動物，也要認識當地野生動物，避免提著大包小包，讓讓獼猴誤會認是食物，也要避免拿塑膠袋或食物外漏。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】