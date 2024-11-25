一種「有毒生物」口水竟能驗出罕見腫瘤　經改良後準確率達95%

吉拉毒蜥（Gila monster）是全球僅有的兩種毒蜥蜴之一。近期科學家發現，這種蜥蜴的唾液中含有一種特殊蛋白質，可以精準檢測罕見且靠現在技術難以發現的胰島素瘤，準確率高95%。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 9

根據《Science News》報導，胰島素瘤是一種由胰島β細胞過度分泌胰島素引起的罕見良性腫瘤，發病率每百萬人僅1至4人，雖然是良性，但這腫瘤會導致低血糖並可能引發昏厥或癲癇。由於腫瘤通常體積小且隱藏位置深，傳統的CT、MRI以及現有的PET掃描技術往往難以準確定位，給診斷和治療帶來挑戰。



研究人員利用吉拉毒蜥唾液中的「exendin-4」蛋白，開發了一種新型放射性示蹤劑，成功提升了胰島素瘤檢測的準確性。該技術將改良版 exendin-4 與 PET 掃描結合，可準確檢測95%的確診病例，而單傳用傳統技術的成功率僅為65%。

【相關圖輯】咖啡飲錯恐致癌 專家教2招避免 搭配這些食物增香味又穩定血糖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

在研究中，69名因低血糖診斷為胰島素瘤的患者接受了標準掃描和新技術檢測，結果顯示新型 PET 掃描在50例中成功定位腫瘤，而標準 PET 僅檢測到35例。另外有7例，是新技術有檢測到腫瘤，但傳統的 PET、CT 和 MRI 均未發現任何異常。



不過高劑量的exendin-4可能會有副作用，導致噁心、頭痛和血糖過低等不良反應，對此，研究團隊改良加入穩定份子，顯著減少副作用。不僅提升了對患者的安全性，也讓腫瘤檢測更加準確，避免過去需要靠大範圍切除手術來進行探索、診斷的情況。

【相關圖輯】吳文忻乳癌復發李麗麗患肺癌惹全城關注 營養師教5關鍵吃出健康（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

荷蘭拉德堡德大學醫學中心的研究領導者戈特哈特博士（Martin Gotthardt）表示：

「這項技術讓我們能準確定位腫瘤，減少不必要的手術，幫助患者恢復正常生活。」



他補充說，研究團隊正致力於向全球醫院和實驗室推廣這一技術，讓更多患者受益。

吉拉毒蜥（Gila monster）是全球僅有的兩種毒蜥蜴之一。（unsplash@davidclode）

延伸閱讀：

比公部門慘？ 醫曝研究：「1職業」職場霸凌率90%

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】