巧遇「無翼怪鳥」　呆愣兩秒後「雙手插袋提褲狂奔」爆笑畫面瘋傳

新西蘭有一個動保專案「The Capital Kiwi Project」致力於保育國鳥「奇異鳥」，防止完全滅絕。



這天保育者在夜間巡邏時，偶遇一隻正在覓食的奇異鳥，雙方互看了幾秒，這隻鳥呆愣了一下，馬上往反方向狂奔。

由於沒有翅膀，看起來就像手插在口袋裡，提著褲子逃跑一樣，模樣非常好笑。

新西蘭保育者夜間巡邏時偶遇正在覓食的奇異鳥，牠呆愣一下後「如雙手插袋提褲狂奔」的畫面在網上瘋傳，逾80萬人讚好。（IG@capital.kiwi）

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IG@capital.kiwi紀錄救助的過程和趣事，這天剛好遇到一隻奇異鳥，沒想到害怕的牠嚇到當機了。

終於想起要跑，牠一個轉身就開始狂奔，因為沒有翅膀，看起來就像把手藏起來一樣。

由於奇異鳥為無翼鳥，導致在生存上經歷不少困難，除了人類帶來的生態變化之外，白鼬是此物種極大的天敵，動保團體設下了許多抓捕鼬類的陷阱，期望能減少國鳥的損傷。

新西蘭特有的奇異鳥（IG@capital.kiwi）

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影片發布後網友紛紛留言：

「口袋藏了什麼」

「平衡感真好」

「沒有手看起來腿好長」

「希望保育成功，不要滅絕」

「影片看一次笑一次」



大家都很關心這種搞笑又毫無攻擊力的物種之滅絕問題。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】