巧遇「無翼怪鳥」 呆愣兩秒後「雙手插袋提褲狂奔」爆笑畫面瘋傳
撰文：ETtoday
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新西蘭有一個動保專案「The Capital Kiwi Project」致力於保育國鳥「奇異鳥」，防止完全滅絕。
這天保育者在夜間巡邏時，偶遇一隻正在覓食的奇異鳥，雙方互看了幾秒，這隻鳥呆愣了一下，馬上往反方向狂奔。
由於沒有翅膀，看起來就像手插在口袋裡，提著褲子逃跑一樣，模樣非常好笑。
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IG@capital.kiwi紀錄救助的過程和趣事，這天剛好遇到一隻奇異鳥，沒想到害怕的牠嚇到當機了。
終於想起要跑，牠一個轉身就開始狂奔，因為沒有翅膀，看起來就像把手藏起來一樣。
由於奇異鳥為無翼鳥，導致在生存上經歷不少困難，除了人類帶來的生態變化之外，白鼬是此物種極大的天敵，動保團體設下了許多抓捕鼬類的陷阱，期望能減少國鳥的損傷。
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影片發布後網友紛紛留言：
「口袋藏了什麼」
「平衡感真好」
「沒有手看起來腿好長」
「希望保育成功，不要滅絕」
「影片看一次笑一次」
大家都很關心這種搞笑又毫無攻擊力的物種之滅絕問題。
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