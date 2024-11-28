為了得到心儀的工作，不少求職者在面試前，都會用心做好準備、備齊資料，以更加輕鬆地「上戰場」，然而現在不少面試官會提出類似腦筋急轉彎的奇特問題，來考驗求職者的反應力。



近日，大陸一間公司在面試求職者時就出題：「如何在3秒鐘內，把硬梆梆的冰塊變成一攤水？」結果一名男子用充滿創意的回答應對，馬上獲得錄取，消息也在網路引起熱議。

面試題目｜被問「如何3秒把冰變成水？」 他拿一張紙奇招獲取錄（01製圖）

另一求職者答對也沒用 如何展現創意成關鍵 點圖放大看看獲取錄者的回答：

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綜合陸媒報道，一間大陸公司在徵才時，面試官在桌上放了兩個裝有冰塊的杯子，並向兩位求職者提問：

如何在3秒鐘內將冰塊變成水？

其中一名女子回答，只要把滾燙的熱水淋在冰塊上，冰塊很快就會融化成水。面試官聽完後，認為此方法確實可行，但似乎缺乏一些創意，因為這是大家都能想得到的方法。

輪到另一名男子回答時，他選擇了一種創新的方式來解決這個問題。他先是從口袋裡掏出紙和筆，在紙上寫下「冰」字，接著將部首「冫」撕下來，留下「水」字，接著向面試官說：

這麼一來冰馬上變成水。

面試官聽完後，對於這種機智且創新的答案感到相當滿意，並當場錄取了該名男子。

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點圖放大看看2位成功獲取錄者的回答：

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】