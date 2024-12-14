每次倒垃圾都巧遇男鄰居　女子被對方一舉動嚇怕　原來早已被跟蹤

若遇到壞鄰居、惡鄰居真的會讓人頭痛。有一名台灣女網友透露每次倒完垃圾去買晚餐時，都會遇到三樓的男鄰居，起初不以為意，直到某次對方竟然跟她搭訕，還想要聯絡方式，讓女網友驚覺自己早已被跟蹤。



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原PO在Dcard以「有這樣的鄰居，我只能自保了」為題發文，她說每個禮拜都會固定等垃圾車，並且順便買晚餐，好幾次都會遇到三樓的一位男鄰居。一開始沒有多想，但有一天在等垃圾車時，對方突然問起原PO住的那層樓套房的相關問題，而且之後再遇見，對方又是同樣話題。

原PO表示對方聊到後面突然說：「我可以向妳搭訕嗎？我是第一次跟女生搭訕，妳20幾歲嗎？妳20幾歲的話我可以向妳搭訕嗎？」甚至還想要LINE的聯絡方式，原PO為了脫身，只好給出工作用的LINE，然後趕緊離開。

她事後想起其他疑點，懷疑每次倒完垃圾的相遇都不是巧合，而是自己被跟蹤，日前還收到對方傳來的訊息說：

「好久不見了…」



讓原PO相當害怕：

「此時的我，只能保佑自己晚上回家能平安。」



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多數人都建議原PO找人陪伴並且立刻搬家：

「找男友來陪妳倒垃圾給他看到，不然就是完全當他空氣不回應他，再來就是搬家」

「這個跟蹤騷擾已經造成不舒服了，搬家、找男友or男性友人陪同，最好是找那種很壯、臉看起來不好惹的！千萬要好好保護自己」

「如果只是租屋的話，最好趕快搬家」

「我建議直接搬走，真的！寧願麻煩一點，也不要讓自己暴露在危險的地方」

「手機出門開錄影功能、保護自己，建議快搬走，要不然就是先請別人陪妳回家」。



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