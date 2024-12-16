恐怖！河南青年嚼檳榔8年「瓜子臉變四方臉」如海綿寶寶：正在戒

吃檳榔不只容易罹患口腔癌！大陸河南一名小夥子自拍影片，稱其嚼檳榔8年，從原本的瓜子臉吃成「方塊臉」，驚人變化讓網友們超震驚，直呼還以為是開了特效。



自拍影片中，男子一邊嚼著檳榔，一邊向鏡頭展示自己的「大方臉」，臉頰兩側下方「腮幫子」其因長期咀嚼而產生咀嚼肌發達現象，變成四方形，線條呈現明顯直角，堪比卡通人物「海綿寶寶」。

河南男子自稱嚼檳榔8年瓜子臉變「四方臉」。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 19

據《瀟湘晨報》報導，男子自稱嚼檳榔8年，每個月光是買檳榔就得花上4、5千元人民幣，估算8年來已經吃掉40多萬元的檳榔，還從原本的「瓜子臉」吃成「方塊臉」，目前正嘗試戒掉檳榔，同時建議大家少吃或不吃檳榔。

相關影片曝光，引發網友熱議：

「我以為是特效」

「還是瓜子臉，只是反了」

「再過八年大概率就不是臉方了，是放在方盒裡了」

「小夥子，不要吃了，如果再吃口腔，包括，舌頭和腮幫子都要切除的」

「光吃檳榔都吃了40萬，這哥們挺有錢」



據《澎湃新聞》此前報道，「紅唇族」除了臉型變化，還會出現「檳榔嘴」，因口腔粘膜下纖維化（OSF）導致嘴唇愈來愈薄如「櫻桃小嘴」，雙唇閉合時，嘴角變得細長。

內地一名通緝犯也曾因吃檳榔變成「櫻桃小嘴」（點圖放大瀏覽）：

醫生指出檳榔纖維粗糙，容易通過摩擦造成口腔黏膜局部損傷，與此同時，檳榔中含大量具有細胞毒性的檳榔碱會通過咀嚼釋出，長期的檳榔碱刺激，會導致口腔黏膜纖維化，造成咀嚼疼痛、咀嚼無力，口腔脆弱易出血等症狀。

中南大學湘雅醫院口腔頜面外科的翦新春教授表示，口腔粘膜下纖維化為一種癌前病變，經過長期的慢性病理過程可惡變為口腔癌。2012年，檳榔就已經被世衛組織列入一級致癌物，建議還在食用者，儘早戒除；尚未食用者，不要好奇。

【延伸閱讀】意大利男模教「輪廓特訓法」 網友驚呼似外星人 牙醫警告風險高

【延伸閱讀】意大利男模教「輪廓特訓法」 網友驚呼似外星人 牙醫警告風險高

點圖放大瀏覽：

+ 12

延伸閱讀：

慎入！女子寄生蟲藏肚 古法「南瓜籽加檳榔」排10米蟲

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】