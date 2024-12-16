恐怖！河南青年嚼檳榔8年「瓜子臉變四方臉」如海綿寶寶：正在戒
撰文：中天新聞網
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吃檳榔不只容易罹患口腔癌！大陸河南一名小夥子自拍影片，稱其嚼檳榔8年，從原本的瓜子臉吃成「方塊臉」，驚人變化讓網友們超震驚，直呼還以為是開了特效。
自拍影片中，男子一邊嚼著檳榔，一邊向鏡頭展示自己的「大方臉」，臉頰兩側下方「腮幫子」其因長期咀嚼而產生咀嚼肌發達現象，變成四方形，線條呈現明顯直角，堪比卡通人物「海綿寶寶」。
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據《瀟湘晨報》報導，男子自稱嚼檳榔8年，每個月光是買檳榔就得花上4、5千元人民幣，估算8年來已經吃掉40多萬元的檳榔，還從原本的「瓜子臉」吃成「方塊臉」，目前正嘗試戒掉檳榔，同時建議大家少吃或不吃檳榔。
相關影片曝光，引發網友熱議：
「我以為是特效」
「還是瓜子臉，只是反了」
「再過八年大概率就不是臉方了，是放在方盒裡了」
「小夥子，不要吃了，如果再吃口腔，包括，舌頭和腮幫子都要切除的」
「光吃檳榔都吃了40萬，這哥們挺有錢」
據《澎湃新聞》此前報道，「紅唇族」除了臉型變化，還會出現「檳榔嘴」，因口腔粘膜下纖維化（OSF）導致嘴唇愈來愈薄如「櫻桃小嘴」，雙唇閉合時，嘴角變得細長。
內地一名通緝犯也曾因吃檳榔變成「櫻桃小嘴」（點圖放大瀏覽）：
醫生指出檳榔纖維粗糙，容易通過摩擦造成口腔黏膜局部損傷，與此同時，檳榔中含大量具有細胞毒性的檳榔碱會通過咀嚼釋出，長期的檳榔碱刺激，會導致口腔黏膜纖維化，造成咀嚼疼痛、咀嚼無力，口腔脆弱易出血等症狀。
中南大學湘雅醫院口腔頜面外科的翦新春教授表示，口腔粘膜下纖維化為一種癌前病變，經過長期的慢性病理過程可惡變為口腔癌。2012年，檳榔就已經被世衛組織列入一級致癌物，建議還在食用者，儘早戒除；尚未食用者，不要好奇。
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