便秘｜英國醫生教3奇招通便「學這動物叫」秒通暢　背後原理曝光

您正在為便秘所苦，拉不出來嗎？



英國醫生卡蘭（Karan Rangarajan）提供3個小貼士，教您在不用力或推擠下排便。

便秘｜英國網紅醫生教3奇招通便 不必用力「學這動物叫」秒通暢（01製圖）

點圖放大看看卡蘭分享的通便貼士及其有效原因：

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根據《紐約郵報》報道，卡蘭是英國國民健保署（NHS）外科醫生，同時也是網紅，近日他在擁有530萬名粉絲的Tiktok帳號發布影片，向大家教導如何克服便秘。

卡蘭建議，吹泡泡、吹熄蠟燭，或發出聽起來像「發情的牛」的長哞聲，能增加胸腔和腹腔內壓力，有助糞便通過結腸。

卡蘭表示：

您控制呼吸的呼氣階段，這會啟動迷走神經（vagus nerve），意味著腸道會有更多波浪般收縮，很快就能在馬桶上排出好便便。

迷走神經是最長的腦神經，在呼吸、心率和消化等重要功能中扮演關鍵角色。這條神經也是腸腦軸（gut–brain axis）的主要組成部分，腸腦軸是一個複雜的神經網絡，連結腸胃道和中樞神經系統。

卡蘭說，雖然這3種橫膈膜呼吸技術聽起來「愚蠢」，但確實能確保骨盆底肌肉在收縮和放鬆方面更加協調：

當你沒有得痔瘡時，你的直腸會感謝你的。

TikTok用戶在評論區的反應兩極。有人寫道：「在辦公室廁所試了哞的聲音，不是個好選擇。」另一人分享：「今天早上試了這個小貼士，真的有用！我再也不用費力了。誰知道吹泡泡可以這麼有幫助？」第三人建議：

坐在馬桶上擤鼻涕也有同樣作用。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】