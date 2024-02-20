男友事後唔洗J瞓醒再戰　女子私處6度感染尿道炎　忍痛攤牌提分手

現代人性觀念越來越開放，但如果彼此缺乏良好衛生習慣的話，不但無法共享魚水之歡，健康也可能跟著亮紅燈。近日就有一名女網民發文透露，她的男友衛生習慣非常糟糕，每次恩愛前後都不會清洗，有時甚至「整根屑屑放進去」，導致她6度感染尿道炎，氣得向對方提出分手。



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原PO在論壇以「甩掉讓我反覆尿道炎的男人了」為題發文指出，她與男友交往了一年多的時間，但由於彼此屬於遠距離戀愛的關係，故2人等到交往半年後才開始發生性行為。由於2人感情融洽，原PO答應每次恩愛前都會吃事前避孕藥，讓男友能夠「無套」上場，然而對方糟糕的衛生習慣，卻讓原PO傷透腦筋。

原PO透露，男友沒有恩愛前後洗澡的習慣，且每次完事後就倒頭睡著，導致過程中產生的分泌物就這樣在他的生殖器上乾掉。更令原PO頭痛的是，男友偶爾會在睡醒後「續戰」，就這樣「整根屑屑放進去」，導致原PO在交往的後半年內，反覆感染尿道炎6次，氣得決定向對方攤牌、提分手。

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貼文曝光後，立刻引來大批網民留言討論，許多有過類似經驗的女網民也直言，「一次尿道炎就痛苦不堪了，嚴重影響上班和生活作息，妳還中六次，真是辛苦了」、「有時是男生性行為不檢點，也會造成女生生病」、「只有女生才會懂這種尿道炎的痛苦」。

不過，也有人認為，不論是否有良好的衛生習慣，男性都應該在進行性行為時做好保護措施，「如果不是要做人，最好都戴套。戴套不是為了避孕而已，還有衛生的保護」、「你覺得他髒但還願意跟他做，還願意讓他無套，不用怪別人啦，自己也有問題」。

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