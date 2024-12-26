佔座30分鐘不點餐！店主勸離不果搬走桌椅　疑內地女這樣做超傻眼

餐廳食肆「打開門口」做生意，要承擔昂貴成金，哪有讓人不消費就佔用店內設施的道理？日前馬來西亞有民眾拍到片段，指1名疑似中國藉女子，於檳城國際機場一餐廳內忙於使用電腦處理事務，不過她卻沒有點餐，甚至連1杯水都不願意點。店主曾多次上前提醒，餐桌亦清楚列明「僅供顧客使用」，可是女子懶理勸阻，依舊不肯光顧。店主只能「使大招」直接搬走女子的餐桌以及桌椅，強迫她離開。



令人意想不到的是，女子之後非但沒有收拾離開，反而選擇站在原地，捧着電腦繼續忙活，讓在場人士很傻眼。片段曝光後掀起網民批評，直斥涉事女子行為自私，估計對方「想要蹭免費Wi-Fi吧」，同時贊成店主做法，「有時確實需要對這些人使用強硬點的手段」。



疑中國藉女遊客被拍片公審，指她於馬來西亞檳城國際機場一餐廳，霸佔座位長達30分鐘卻拒絕點餐。（「erwanyusoff44」TikTok影片截圖）

女子拒絕點餐仍霸佔餐廳座位

馬來西亞媒體報道，1名疑似中國藉女子於檳城國際機場1間餐廳內，霸佔座位30分鐘但一直拒絕點餐，終被店主強行驅離。有在場目擊者上傳片段到TikTok，可見涉事女子當時帶上耳機並凝視電腦，相信正在跟他人進行視像通話，同時將個人物品任意放在餐桌和椅子上，卻沒有點餐光顧該餐廳。

無視店主驅趕繼續霸位

及後1名疑似是店主的男子上前，提醒女子餐廳的餐桌「僅供顧客使用」，不過對方未有理會。店主無奈下，只好將女子擺放在椅子上的物件放到地上，然後搬走椅子；而女子則懶理店主驅趕，繼續在原地做自己的事情。

疑餐廳男店主上前，提醒女子餐桌「僅供顧客使用」，不過對方未有理會。（「erwanyusoff44」TikTok影片截圖）

店主之後將女子擺放在椅子上的物件放到地上，然後搬走椅子。（「erwanyusoff44」TikTok影片截圖）

店主之後將女子擺放在椅子上的物件放到地上，然後搬走椅子。（「erwanyusoff44」TikTok影片截圖）

惟女子仍繼續忙活，未有理會店主的驅趕。（「erwanyusoff44」TikTok影片截圖）

站在原地捧着電腦繼續忙活

店主之後再次要求女子收拾物品，女子無奈起身收拾，店主見狀則拉開餐桌，避免對方繼續使用店內設施。惟女子非但沒有馬上離開，反而選擇站在原地，繼續捧着電腦在忙活，讓在場人士以及拍片者很是傻眼。

惟女子未有離開餐廳，反而選擇站立原地，繼續捧着電腦在使用。（「erwanyusoff44」TikTok影片截圖）

店主無奈：她坐30分鐘連一杯水都不點

店主其後表示，「我們原本很友善地讓她坐一會兒，但她竟然直接坐了30分鐘，卻連1杯水都不點」。他中途亦曾多次上前提醒女子，「桌子只供顧客使用，您可以點餐後再坐」，然而對方卻絲毫沒有要點餐的意思。

經過多番嘗試與女子溝通，她態度依舊，「她一直沒有點任何食物或飲料，直接佔用了我們為顧客準備的座位」、「我簡直不敢相信她如此固執」。店主最終決定收走女子佔用的桌椅，只是沒料到桌椅移走後，女子還會站着使用電腦，完全無視他的驅趕。

網民斥自私：想要蹭免費Wi-Fi

片段曝光後，不少網民都批評女子行為自私，「有時確實需要對這些人使用強硬點的手段」、「她想要蹭免費Wi-Fi吧」、「如果我需要在餐廳坐下來處理緊急的工作，至少我會點1杯飲料，畢竟坐在那裏不點餐，自己也會覺得不好意思」；亦有人覺得女子處境其實很尷尬，「為了看起來不是那樣，裝作自己忙得不可開交」。

（綜合）