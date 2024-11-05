小米15賣到斷貨！憑這些領先技術大受歡迎　總裁盧偉冰：儘快補貨

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

小米15手機熱賣，由於市場需求遠超預期，小米15的部分版本已經出現斷貨情況。

對此，小米集團中國區總裁盧偉冰4日在公開場合表達歉意，並透露公司已經緊急安排提高生產追貨中，以儘快補充庫存，滿足消費者的購買需求。

小米15備有多種型號及顏色選擇，部分已賣至缺貨。（小米官網）
小米15備有多種型號及顏色選擇，部分已賣至缺貨。（小米官網）
小米15備有多種型號及顏色選擇，部分已賣至缺貨。（小米官網）

配備LEICA人像長焦及廣角鏡頭、Snapdragon 8 Elite處理器　點圖放大了解更多小米15的配置及攝影samples：

+28

早在11月1日晚的直播活動中，小米董事長雷軍也對小米15的銷售情況表示，小米15的銷售表現異常出色，是小米過去幾代產品中最好的一次。雷軍的這番話無疑為消費者們注入了更多的信心，也進一步證明小米15在市場上的巨大吸引力。

小米糧廠將領頭7000mAh　超大電池+頂級硬件　重塑旗艦手機新標準小米15系列外觀曝光　90W快充最新處理器加持　10月揭開神秘面紗小米天眼曝資安疑雲　女子在家突傳陌生男聲　官方：看不到洩漏

回顧小米的歷史，每一次新產品的發布都伴隨著消費者的期待和市場的關注。而小米14系列首銷開售僅5分鐘就達到小米13系列首銷總量的6倍，這一銷售紀錄無疑為小米15的火爆銷售奠定了堅實的基礎。儘管小米15系列的售價有所上漲，但其卓越的產品力依然讓消費者覺得物有所值。

小米15作為小米的最新旗艦產品，其硬體配置和軟體優化都達到了行業領先水平。它首發了高通驍龍8至尊版處理器，為用戶帶來了極致的性能體驗。同時，小米15還首次採用了超聲波指紋識別技術，這一創新技術不僅提高瞭解鎖速度，還大大提升了識別的準確性，為用戶帶來了更加便捷和安全的使用體驗。

【延伸閱讀】淘寶雙11竟開賣20件大國重器　國產巨型載人飛艇驚人價格曝光

【延伸閱讀】淘寶雙11竟開賣20件大國重器　國產巨型載人飛艇驚人價格曝光

點圖放大瀏覽淘寶上的產品頁面及更多AS700的照片：

+5

除了硬體配置上的升級，小米15在外觀設計上也進行了大膽的創新。它採用了超窄四等邊螢幕設計，使得整個手機看起來更加時尚和精緻。同時，更大的電池和更快的充電速度也讓用戶在使用過程中更加無憂。這些亮點和升級使得小米15在市場上備受矚目，成為了消費者們爭相購買的對象。

面對部分版本斷貨的情況，盧偉冰表示，公司非常重視消費者的購買需求，已經緊急安排了提拉生產，並加大了原材料的採購力度，以確保能夠儘快補充庫存，滿足消費者的購買需求。同時，他也呼籲消費者們耐心等待，相信很快就能夠買到心儀的小米15產品。

【延伸閱讀】「淘寶御用50歲大媽模特」真身竟然係美少女　初扮阿嬸時僅18歲

【延伸閱讀】「淘寶御用50歲大媽模特」真身竟然係美少女　初扮阿嬸時僅18歲

點圖放大瀏覽▼▼▼

+31
小米15 Ultra工程機曝光　2K微曲面屏幕搭載三星潛望式長焦鏡頭雷軍預告小米旗艦國際版將內置Google Gemini　打造全方位AI體驗小米15系列彙總　7大亮點令人關注　新材料和6000mAh大電池不香？小米手環9陶瓷版精緻外觀功能強大　睡眠監測外還備150種運動模式小米15 Ultra晶片、電池、攝像全面升級　將在2025發售值得期待？

延伸閱讀：

吃了心跳加快…馬斯克用過的減肥藥 在中國有假貨產業鏈

中企頻遭異地執法、有集團快破產 網酸「遠洋捕撈」成風

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

小米
智能手機
中國經濟
熱話
聯合新聞網