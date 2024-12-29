煮水餃竟然可以不用顧火？網民分享1簡易方法 時間短外皮有彈性
撰文：聯合新聞網
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許多人家中冰箱都備有冷凍水餃，一名網友分享，使用微波爐也能煮冷凍水餃，僅需短短6分鐘就能完成，大讚「不用顧火超方便」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
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這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，用微波爐煮冷凍水餃有3個步驟，首先，把冷凍水餃拿出來解凍，再把水餃放進可微波的碗裡，並倒入熱水蓋過水餃；最後需要分段微波，先加熱4分鐘，攪拌一下後再微波2分鐘，若水餃浮在水面上就代表熟了，若還沒浮起來，可以再加熱1分鐘。大讚：
烹煮時間短，不用顧火超方便，試了好幾次，從來沒有失敗過。
貼文一出後，多數網友都表示
「加熱水放進微波爐煮真的超快，湯圓也可以這樣做，吃起來比水煮的還Q」、
「我也常用微波爐煮水餃，很方便又快速」、
「建議加熱水下去再微波3分鐘，比較不容易失敗」、
「大推直接加熱水微波！湯圓也可以這樣煮喔，微到浮起來不要爆餡，比水煮更Q又方便」、
「建議用大碗公，滾的時候水餃翻動就不容易破了，就像煮湯圓也是」。
另外，也有內行網友分享，用電鍋蒸冷凍水餃也很方便，指出
「我喜歡用電鍋蒸，不用先解凍，也不用在那邊設定火力，幾分鐘又幾分鐘的，直接丟電鍋，去洗個澡出來，水餃就可以端去配電視了」、
「餃子不解凍擺盤放電鍋，盤子不加水、外鍋1杯水。壓下去，跳起來，悶5分鐘就是蒸餃，外皮比水煮的Q彈」、
「我家水餃都用電鍋蒸的，不用顧火，也不用擔心煮太爛或不熟」。
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