好閨密可以走一輩子，然而是不是自己一廂情願的付出也要看清楚。



一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己即將參加閨密的婚禮，然而這些年閨密的態度與婚前的種種行徑都讓她感到心寒。她列出糾結點並希望網友能夠開導自己，網友見文章後紛紛苦勸「妳對她來說根本不重要」。

閨密結婚前幾小時突告知「這件事」 女網友感心寒：對我打擊很大（01製圖）

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原PO表示希望能有人給她一點轉念的想法或是任何看法，好讓她能在閨密的婚禮上開心祝福。她提到自己今年也要辦婚禮，但在統計表單中閨密已經填不能到場，雖然理解對方有事抽不開身，但就會覺得這麼多年感情，真的連安排一下的機會都沒有嗎？她回憶，之前為了閨密生日也曾特地請假，準備禮物幫她慶祝，幾乎每年都記得對方的生日，即使沒見面訊息上也沒有錯過，對方近年則完全沒有表示。

她強調不是認為閨密就應該送禮或給祝福，只是覺得祝福代表「重視」，所以收不到一樣的重視很失落。她心寒道：

其實我到現在還有點看不開心中那份失落，很想要重要的好友出席我人生重要的一刻。

她補充就在婚前一天，閨密突然告知自己被安排在不是共同好友的桌，她問「所以其他人都坐一起嗎」，閨密回覆「對」。

她直言這消息對她打擊很大，一來是自己怕生，二來是婚宴還不能跟其他好友敘舊，要坐在很尷尬的桌。尤其是這個消息還壓在婚禮幾小時前告知，傷心表示，如果因為座位問題，在安排桌次時就先來詢問，可能都會好一點，但這麼臨時通知，加上想到自己的婚禮對方也不出席，她的心情真的很複雜。

貼文曝光後網友紛紛表示：

「閨密這詞不適合她，妳們只是朋友」

「看起來只有妳在維持感情而已，以後慢慢疏遠吧」

「告訴自己，把重心放在跟妳雙向奔赴的關係上」

「這樣很明顯了吧，妳對她來說根本不重要」

「婚禮的準則是這樣，有來參加或是很有誠意的祝福，我才會同等回饋回去」

「真的也不用去參加，給自己找罪受，在乎妳的，從生日就會有心」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】