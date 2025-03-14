被阿媽害死！日男名字太奇特　求學求職求愛一路坎坷：放棄結婚了

許多父母希望孩子擁有獨一無二的名字，因此在取名時格外別出心裁。



但日本一名男子，卻因為爸媽取得名字實在太奇葩，不僅從小被同學嘲笑，和女友交往時，也因名字被對方家長嫌棄，而放棄結婚的念頭。

被阿媽害死！日男名字太奇特求學求職一路坎坷 悲嘆：放棄結婚了（01製圖）

見女友家長下場極悲慘 求職時面試官以為他在開玩笑（點圖放大瀏覽）：

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《ABEMA TIMES》報道，27歲日本男子寺內從小就為名字所苦。他的媽媽為了紀念生產後的幸福心情，將他的名字取為「はっぴぃ（Happy）」，導致他從中學開始就遭到同學嘲笑與欺凌、只要有人慶生就會被調侃。每當有人喊到他的名字時，也會讓他受到全場關注。

出社會後，他投履歷表時總被公司以為在惡作劇，就算通過書面審查，面試官也以為他在開玩笑。

不僅是求學和求職之路受影響，他甚至曾因為名字打消結婚念頭。當他陪女友回家時，對方的家長一聽到他的名字就面有難色。最後讓他決定放棄與女友結婚。他無奈表示，跟長輩打招呼時，他的名字往往不會讓對方有好臉色。

就讀高三時，寺內受不了外界的關注和欺凌一度考慮改名，後來還是作罷。但他不曾埋怨過母親，而且在出社會後才發現，如此特別的名字也有好處。他跑業務時，客戶稱讚他的名字彷彿會帶來好運，甚至把他的名片掛在牆上當作裝飾，讓他感覺終於獲得外界的認同。

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