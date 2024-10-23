台已婚老闆載「小四」出車　小三上前攔車慘遭輾斃　遺8歲小孩

台灣高雄楠梓區一間貨運行18日清晨傳出車禍命案，疑似是貨運行的老闆許姓嫌犯，開車載新任女友準備出門，前女友張姓死者上前攔車，遭到輾斃身亡。



不過讓人意外的是，這名許姓男子其實早就已經結婚了，意外輾斃前女友後，還疑似要員工幫忙洗車滅證，依傷害致死罪移送，認為有串證之虞裁定收押。

台灣一名已婚老闆開車載「小四」出門，「小三」上前攔車遭輾斃。（YouTube@TVBS NEWS）

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救護車抵達現場，一名女子躺在貨運公司地板，一旁還有兩名員工，但女子已經沒了呼吸心跳，送醫搶救仍然不治。

貨車進出頻繁，位在高雄楠梓的貨運行，經營多年，18日清晨6點左右驚傳命案，當時貨運行的53歲許姓老闆，疑似載著新任女友準備出門，前女友張姓女子上前攔車，遭到輾斃身亡。

當時這名張姓女子就是站在車子的右側，疑似出手拉扯後照鏡，結果不小心摔倒，遭到車輛輾斃。

案發車輛已經停放在分局，而且車輪上還有疑似碾壓後的痕跡。

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而根據了解，43歲的張姓死者，是一名單親媽媽，獨自撫養8歲小孩及年邁父親，疑似和許姓嫌犯交往一年多，分手後雙方糾纏不清，讓死者誤以為兩人還在談戀愛，完全不知道對方已經另結新歡。

不過令人意外的是，許姓嫌犯其實早就有另一名正宮妻子，而車上載著的，原來是「小四」。

楠梓分局偵查副隊長蔡宗憲表示：「（我們）當場將許男逮捕，並依傷害致死等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押獲准，檢警持續釐清案情調查偵辦中。」

全案疑點重重，已經進入調查階段，不過重回貨運行現場，員工三緘其口，一下說沒發生這回事，一下又說老闆外遊了。

而許姓嫌犯有正宮妻子，還在外拈花惹草，意外輾死前女友，現在要死者家屬如何接受？

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】