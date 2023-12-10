牛油果的熟度不是看果皮顏色 教你簡單判斷法 1招延長保鮮1個月
撰文：風傳媒
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牛油果（酪梨）營養價值豐富，擁有「水果界燃脂王」、「森林奶油」、「窮人奶油」等美譽。
不只顧心臟、抗發炎，更能做成多樣料理，但到底牛油果該如何保存？
對此，台灣農糧署也發文透露，其不同階段的保存訣竅。
【懶人包】牛油果是否夠熟不是看果皮顏色！一個圖輯看清簡單判斷熟度及保鮮妙法（點圖放大閱讀）：
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農糧署在臉書社團「鮮享農YA」發文表示，一般從市場買來的新鮮牛油果，果實通常較硬，而這個時候的牛油果，其實非常「怕冷」。
倘若存放的溫度過低，就可能無法順利後熟，因此建議將其放置於室內陰涼通風處約5~7天的時間，便會逐漸軟熟，切記不可冷藏。
而究竟該如何判斷牛油果熟度，農糧署則表示，可嘗試將牛油果握於掌心，並以拇指輕壓後，注意外皮是否有彈起狀況，若是沒有則代表牛油果已經成熟。
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而成熟牛油果相對「怕熱」，因此除了建議盡早食用之外，也可以用塑膠袋密封後，放入雪櫃保存至多2天的時間。
此外，農糧署也建議，若是牛油果切開後，無法一次吃完，將其以保鮮膜包裹後放入雪櫃，可以再保存1~2天。
或是去皮籽後，切塊放冰格，還能保存1個月，之後拿出來加入牛奶打成果汁，既快速又方便。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：酪梨的熟度不是看果皮顏色！農糧署教如何判斷是否成熟，加碼1招延長保鮮一個月】