中國歷史上最早的官營妓院，是由春秋時期齊國宰相管仲所設，他開設妓院的目的有二，首先是為了增加國家收入，其次是為了解決社會上未婚成年男性的生理需求，消除社會不穩定因素，而風俗業也因此由暗轉明，管仲則被奉為妓院的祖師爺。



根據《搜狐網》報道，隨著時代的變化，以往青樓女子常說的「行話」逐漸失去了原有的含義，演變成新的意思，然而多數人不知道的是，這些暗語如今卻成了現代人的口頭禪，且幾乎每個人都說過。

古代青樓女子的3句暗語竟成現代人口頭禪 「跳槽」以前是這意思（01製圖）

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跳槽

現在是代表辭去一家公司的工作，轉而到另一家公司上班，但古代卻是指青樓女子和嫖客之間喜新厭舊、見異思遷。比如一個嫖客在青樓拋棄了相處已久的姑娘，換了另一個女子；或是一個青樓女子嫌貧愛富，拋棄常來照顧她的恩客後另投金主，兩者都被稱為「跳槽」。

出局

「出局」如今是指競爭招標，簽訂合同失敗，或是被人踢出比賽和遊戲，但在古時候卻是另一層含義。古代男子想尋歡作樂時，通常都會到青樓光顧，一來有氛圍，二來避著家人，但是去青樓的消息一旦傳出去，對自己的名聲並不是很好，尤其一些身份敏感的大人物，不願在青樓等公共場所拋頭露面，就會把看中的姑娘叫到自己的府邸服務，而姑娘乘車離開青樓，親自上顧客的門，這種行為就被稱為「出局」。

開盤

「開盤」現在是股市術語和建築行業術語，專門指股市每天開始交易時，以及樓盤建設中取得銷售許可證，可以合法對外宣傳預銷售。然而在古代則是表示有兩名妓女同時相中了一位顧客，為了爭奪這名顧客而進行才藝比拼，如果青樓人來人往，這種情況就很少發生，但若青樓名聲不響，甚至門可羅雀，一旦顧客進來，那姑娘們為了爭奪客源，便會選擇「開盤」了。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代青樓女子才懂的3句行話，流傳至今竟成為現代人常用的口頭禪！你一定也說過】