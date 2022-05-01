史上最幸運宮女　太監寫錯1字讓她鹹魚變皇后　兒子更成千古明君

中國朝代千年歷史中，「麻雀變鳳凰」的故事層出不窮，有人是美貌傾國傾城，有人工於心計，也有人是以賢良聰慧聞名。



而集這三樣於一身的，就是歷史上的第一賢后「竇漪房」，她不僅長相秀美，也相當聰明，極受漢文帝劉恆寵愛，憑藉的不只是幸運，還有一段曾在呂后身邊當宮女的經驗。

在耳濡目染之下，她對宮中角力可以說是得心應手，只是許多人不知道，竇漪房從寒門之女逆轉勝的不凡人生，其實還得感謝宦官的一次「筆誤」！

到底怎麼回事，接下來繼續揭開這段兩千多年前的傳奇故事……

貧賤宮女出身 太監「寫錯1字」陰錯陽差讓她成皇后 終創漢朝盛世「文景之治」（點圖放大閱讀）▼▼▼

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竇漪房的出身並不顯貴，因為她父母早逝，為了生計，她入宮當宮女，服侍的是後來權傾朝野的呂后，眾所皆知，呂后的政治手法十分強硬，在劉邦死後就迅速剷除異己，而她同樣也是從一名普通女子，一步步爬到高位。雖然竇漪房處事風格沒有像呂后那麼強勢，但後人推測，在侍奉呂后的期間，竇漪房應該多少受到呂后作風影響，才能在後來開啟漢朝盛世這一路上，站穩腳步。呂后執掌後宮幾年後，決定要分配一些宮女給各個諸侯國當姬妾，這時竇漪房盤算著，要趁這次機會，分發回到家鄉趙國，還事先賄賂了安排此事的宦官，交代要把自己調回原籍，沒想到這位宦官出了史上「最幸運的錯誤」，名單上一字之差，竟然把竇漪房分配到劉恆的封地「代國」。於是，這樣的陰錯陽差，開啟了竇漪房的傳奇之路，即便她未能如願返鄉，但來到代國後，她深受代王劉恆的寵愛，沒多久，她就為代王生下一位公主，也就是館陶公主，後來生了兩個兒子劉啟和劉武。她在代國的日子過得相當順遂，更因為有劉恆專寵，竇漪房在後宮中地位極高。

輔佐丈夫、兒子成千古明君 開創漢朝盛世「文景之治」

公元前180年，62歲的呂后病逝，呂氏外戚勢力被殲滅，這時漢朝大臣決議要擁戴一位沒有不受外戚干政的皇子，因此代王劉恆成為皇位繼承人的最佳人選，他不久後被擁立為皇帝即位，竇漪房也以代國王后的身份，再度回到漢宮，冊封為皇后，也就是從這時開始，竇漪房走上了呂后掌權的政治道路。事實上，代王劉恆還有一位原配夫人，這位代王后也為劉恆生了四個兒子，只是母子五人在劉恆登基後不久，就全部過世了。劉恆立了竇漪房的兒子劉啟為太子，因此竇漪房成了後來的竇太后。竇漪房時常為劉恆分擔解憂，在劉恆去世後，也繼續輔佐劉啟作為一國之主，而且她不只治理後宮有術，也頗具政治頭腦，利用計策謀略幫助劉啟穩定朝局變換，之後劉啟開創了歷史上的漢朝盛世「文景之治」，​​在這其中，竇漪房發揮的才智有目共賭。竇漪房得到許多朝臣的信任和擁戴，在漢景帝劉啟登基前期，她也一直參與朝政，但並沒有野心干政，一直盡心盡力擔任輔佐的角色，也在她的幫助下，漢朝達到鼎盛。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：史上最幸運的宮女是她！太監粗心「寫錯1字」讓她鹹魚翻身變皇后，兒子更成為中國千古明君】