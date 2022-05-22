中國古代17種最恐怖酷刑　鋸割痛如凌遲　還未夠抽腸梳洗令人心寒

「拖下去！」清朝宮廷劇中，當宮女與大臣犯錯，主子一聲令下，各種慘不忍睹的酷刑正等著受刑人。



這些讓人聞風喪膽的殘酷刑法，被後人稱為「滿清十大酷刑」。事實上，十大酷刑並非全由滿人發明，數量也不只有十項。

當中有許多是在歷朝歷代發明出來的，但因為清朝初期頻繁使用，尤其拿來對付不願意投降、不遵守剃髮令的漢人和南方民族，因此才在十大酷刑前冠上了「滿清」二字。

女囚也有宮刑 梳洗只聽描述已心寒（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. 剝皮：剝皮是讓犯人皮肉分離的殘酷極刑，首先將受刑人的皮膚全部剝下來，剝皮的時候從脊椎下刀，把背部皮膚一分為二，再用刀切開皮膚和肌肉，被剝皮的人要待上一天一夜才會完全斷氣。另有一說，是把人埋在土裡，只露出頭，再從頭頂灌入水銀，這時埋在土裡的會痛的不停扭動，水銀會將肉和皮膚完全分離。最早剝皮刑罰是死後才實行，後來演變成活剝，明太祖朱元璋就曾為了杜絕貪官污吏頒布「剝皮刑」，警惕手下臣子和百姓。2.腰斬：腰斬是用大型重斧將人從腰部切成兩半，一刀落下，人不會馬上斷氣，甚至還神智清醒在地上哀嚎爬行，因為主要器官都在上半身，因此得過好一陣子才會慢慢死亡。這種酷刑早在周代就存在，曾輔佐秦始皇成就統一大業的丞相李斯就被秦二世處以此刑，而明朝時不服從明成祖朱棣的文學家方孝孺也慘遭腰斬。直到清朝雍正年間，一名小官俞鴻圖因為遭到妻妾陷害慘遭腰斬，雍正皇帝聽聞他的慘狀，覺得腰斬太過殘忍，於是廢除此刑。

3.車裂：車裂又被稱作「五馬分屍」，戰國時代秦國的商殃就受過車裂刑。主要是將受刑人的頭和四肢套上繩子，再套在馬匹身上，由五匹快馬拉著向不同方向奔跑，把人撕裂，拉扯過程極其殘忍，因為四肢不會馬上分裂，刑場滿佈噴濺出來的血液。4.俱五刑：即大卸八塊，就是先把犯人殺死，再將他們砍頭、砍雙腳、割手、挖眼、割耳朵，再把軀幹剁成三大塊。最著名的案例是漢高祖死後，呂后就對寵妾戚夫人實行俱五刑，將她丟在豬圈裡餵養，做成「人彘」，驚駭景象被呂后的兒子惠帝劉盈看到，從此大受驚嚇、一蹶不振。5.凌遲：民間俗稱「千刀萬剮」的凌遲之刑要由兩個人執行，顧名思義，就是用刀一點一點割下皮肉，讓人受到極大的痛苦與折磨。據說，第一刀是從腳開始割，要割滿一千刀，也就是要割下一千片肉片後才能讓受刑人死亡，如果過程中受刑人斷氣，那行刑者也得受刑。

6.斷椎：打斷脊椎骨，讓人一命鳴呼！春秋時期，晉文公正召開大會打算明文規定刑罰，當時他著名的朝臣顛頡姍姍來遲，晉文公竟以此為理由將顛頡斷椎處死，這樣的舉動讓晉國的士大夫們都戒慎恐懼，深怕一不小心犯了錯就被處以極刑。7.梳洗：梳洗乍聽之下以為是女子在梳妝打扮，其實是一種相當殘酷的刑罰，過程中會先讓犯人裸身在鐵床上，再把滾燙的熱水往他身上潑，隨後用鐵刷一次又一次把人身上的皮肉都梳下來，直到露出白骨，最終斷氣。8.宮刑：宮刑即「丈夫割其勢，女子閉於宮」，是對男性或女性生殖器的極刑。男人的宮刑是切下生殖器，因傷口極易感染，不少人最後死於無法排尿、膀胱爆裂，而年紀越大的人被處以此刑，危險性也高很多。女人的酷刑則是破壞其生育機能，透過敲擊女性下身，以破壞其生育機能。也有一說是將女子的外生殖器縫合，使其不能進行性行為。

9.騎木驢：根據小說《狄公案》記載，古代騎木驢是在一頭木製的驢車豎起一根小木柱，再把受刑人吊起來坐在木柱頂端，當木柱戳入私密處，女子的身體會被木柱刺穿，這時再把女子押到刑場處決；然而，根據正史記載，木製驢車是用來釘住犯人手腳的刑車，也並非針對女性設計的酷刑。10.抽腸：名為「抽腸」的極刑由明朝朱元璋發明，先在橫木杆中間綁一條繩子，高掛在木架，木杆一端有鐵鈎，另一頭則綁著石塊，變成一個巨大的秤，而後木杆上的鐵鉤會直接塞入犯人的肛門，把大腸頭拉出來，這時另一端的石頭一放，犯人的腸子會全被拉出。11.烹煮：中國古裝電視劇《步步驚心》中，雍正皇帝對宮女祭出此刑，用炭火將大甕燒熱，再將受刑人放入讓他被活活燒死。12.縊首：絞刑是非常普遍的刑罰，是將弓套在犯人的脖子上，行刑的人在後面旋轉弓，弓會越轉越緊，導致受刑人血液無法循環致死。13.彈琵琶：「彈琵琶」是指用利刃把人的琵琶骨一根一根剔下，明朝就有使用此刑。

14.灌鉛：灌入滾燙的鉛能把人燙死，而且融化的鉛進入肚腹會凝固成硬塊，龐大的重金屬往下墜，也能致人於死。15.刖刑：具體實行刖刑的方式說法不一，有人說是將膝蓋以下都砍去，有說是將腳砍掉，也有傳聞說是將膝蓋削掉，總之就是要讓人連站都站不起來。16.鴆毒：歷史故事中常見的鴆毒，是中國古代毒藥，成語「飲鴆止渴」就是源於此，跟其他刑罰相比，被賜死服毒算是比較人道的方式。17.鋸割：用燒紅的鐵鋸將人活活鋸死，殘忍程度跟凌遲、剝皮等酷刑不相上下。根據《三國志·吳書·孫皓傳》記載，吳國皇帝孫皓為了愛妾，曾命令手下用大鋸鋸斷大臣陳聲的頭。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：中國古代的受刑人有多慘？清朝17種變態酷刑大公開，女囚聽到要「騎木驢」都秒腿軟】