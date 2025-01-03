濟州航空空難｜咪著瑜珈褲搭飛機！專家列6大穿著禁忌遇難恐致命

南韓濟州航空一架波音737-800客機發生空難事故，僅2名機組員生還，其餘179人全數罹難，搭機安全再次引發討論。外媒列出搭機時不建議穿的6種服裝，包括瑜珈褲、緊身衣物、短褲和牛仔褲，最後是高踭鞋和人字拖鞋。



航空專家更點名瑜珈褲相當危險，一旦機艙著火，人造纖維的依附容易黏在身上，將帶來致命風險。

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一、瑜珈褲

根據英國《太陽報》報導，航空專家奈格羅尼（Christine Negroni）曾出版一本關於世上最神秘空難的書籍，她點名若穿瑜珈褲搭飛機，一旦飛機墜毀或機艙起火，甚至在逃離飛機後地面上另有火勢，由於瑜珈褲或者運動服大多是人造纖維製造，材質較容易燃燒、黏在身上，恐對生命造成威脅。因此建議穿棉質，或任何天然纖維的衣物。



二、短褲

另外短褲也不建議，知名TikTok網紅西馬托（Tommy Cimato）在一段爆紅影片中警告大家，由於座位不常清潔，搭飛機時盡量不要穿短褲，穿長褲的話，接觸到的細菌會比較少。



三、緊身衣物

其次是緊身衣物。在美國航空任職的空服員費許巴赫（Andrea Fischbach）建議搭機時，行李中不要放「束縛性」的衣物。她表示，任何貼身的衣物都可能導致抽筋、腫脹，造成搭機不適，「在座位上能夠稍微活動、保持血液循環非常重要。」一旦發生空中意外，保持身體的靈活才能及時逃生。



四、高踭鞋

空服員費許巴赫也不建議搭機穿高踭鞋，主要是基於安全考量，她提到：「如果需要緊急疏散，使用逃生滑梯時必須脫掉高踭鞋，因為它們可能會刺破滑梯。此外，在機場奔波時穿高踭鞋也不太方便。」



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五、太合身的牛仔褲

另一名空服員艾倫（Katie Ellen）則透露，搭機應盡量避免穿太合身的牛仔褲，因為在高空時腿部可能會腫脹。艾倫說：「我是空服員，之前也當過地勤，雙腳腫脹是真的會發生的。另外，你可能一早肚子還很平坦，但抵達目的地時，腸胃已經腫起來了。」



六、人字拖

最後，航空專家史基亞沃（Mary Schiavo）提醒，搭機時千萬免穿人字拖，並叮嚀在飛行中也不要脫鞋。她說：「我看到有人穿人字拖登機，心想萬一你必須起身奔跑卻跌倒或無法跑，不只會傷到自己，還會波及這架飛機上數十名乘客，所以穿雙好鞋吧！」



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