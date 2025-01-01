濟州航空空難｜旅行「家人應否搭不同班機」分散風險？掀兩派熱議
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
近期韓國濟州航空空難，共179人罹難，是全球6年來最慘重空難，目前仍在釐清飛機迫降時為何沒放起落架、鳥擊嚴重程度等。
此空難引發網友熱烈討論，有網友感嘆：
是不是家人搭飛機要搭不同班機比較好？但如果真的有意外，留下來的家人會比較好受嗎？
如遇空難 你又覺得確保「有人倖免」還是「全家一起上路」較好？點圖放大看看網民意見：
+7
一名網友在Threads發文表示，他以前的英文老師說：
我爸爸死於華航空難，自從爸爸過世後，我和媽媽、弟弟即使要前往同一個地方，也會搭不同飛機。
原PO表示：
理性上好像應該這樣，但如果真的有意外，留下來的家人真的會比較好受嗎？
【相關圖輯】濟州航空空難｜「一家九口」搭死亡班機全罹難 愛犬死守家門苦等（點圖放大瀏覽）：
+6
文章曝光後，網友持不同意見，有人認同分散風險：
「不是好不好受的問題，賠償金一定要家人拿到手我才能瞑目啊！」
「我媽從以前的觀念就是一家人別搭同一班飛機」
「小時候我爸爸媽媽也不會一起出國，就算去同個地方，也是一個先出國，另一個再去，因為我們當時年紀還小，他們要照顧我們」
「我看這次濟州航空有家族幾乎全員滅團，所以我們家決定之後家族旅遊都分批前往」
也有人提出不同看法：
「真的遇到這種意外的話，我比較傾向要走全家一起走」
「老一輩好像都覺得要留後嗣，但如果要死，我也想跟我愛的人搭同一班」
「留下來的那個絕對是最痛苦的」
「我寧可全家一起」
「留下來的那個人也絕對不會好受吧，所以我覺得生命這種事就交給命運」
【延伸閱讀】濟州航空空難｜機長最後身影曝光 疑欲開窗抓東西讓飛機減速
點圖放大瀏覽：
+17
【延伸閱讀】濟州航空空難｜消防員揭煉獄般景象 遺體「碎到拼不了」忍痛挖屍
點圖放大瀏覽更多濟州航空空難最新相關照片：
+19
濟州航空179死空難｜單親媽抗癌成功出遊喪命 與兒最後對話曝光濟州航空空難｜台機長：機師決策錯誤居多 搭飛機坐最後一排就對濟州航空空難｜HYBE男團&TEAM成員曼谷自拍「比V」 粉絲：傻的嗎濟州航空空難｜網紅慶幸「躲過一劫」網民鬧爆：冷血且毫無同理心濟州航空空難｜韓3大台恐全面停播綜藝 韓網瘋傳機體有缺陷多時韓國濟州航空墜機「雀鳥撞擊非失事主因」？專家提四大疑點待查
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】