近期韓國濟州航空空難，共179人罹難，是全球6年來最慘重空難，目前仍在釐清飛機迫降時為何沒放起落架、鳥擊嚴重程度等。



此空難引發網友熱烈討論，有網友感嘆：

是不是家人搭飛機要搭不同班機比較好？但如果真的有意外，留下來的家人會比較好受嗎？

濟州航空空難｜旅行「家人應否搭不同班機」分散風險？掀兩派熱議（01製圖）

如遇空難 你又覺得確保「有人倖免」還是「全家一起上路」較好？點圖放大看看網民意見：

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一名網友在Threads發文表示，他以前的英文老師說：

我爸爸死於華航空難，自從爸爸過世後，我和媽媽、弟弟即使要前往同一個地方，也會搭不同飛機。

原PO表示：

理性上好像應該這樣，但如果真的有意外，留下來的家人真的會比較好受嗎？

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文章曝光後，網友持不同意見，有人認同分散風險：

「不是好不好受的問題，賠償金一定要家人拿到手我才能瞑目啊！」

「我媽從以前的觀念就是一家人別搭同一班飛機」

「小時候我爸爸媽媽也不會一起出國，就算去同個地方，也是一個先出國，另一個再去，因為我們當時年紀還小，他們要照顧我們」

「我看這次濟州航空有家族幾乎全員滅團，所以我們家決定之後家族旅遊都分批前往」



也有人提出不同看法：

「真的遇到這種意外的話，我比較傾向要走全家一起走」

「老一輩好像都覺得要留後嗣，但如果要死，我也想跟我愛的人搭同一班」

「留下來的那個絕對是最痛苦的」

「我寧可全家一起」

「留下來的那個人也絕對不會好受吧，所以我覺得生命這種事就交給命運」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】