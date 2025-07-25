「她揮揮手笑著和我道別，轉頭準備轉車回家的我，才發現自己心裡正默默希望她未來都好。」



一名台灣女網友在社交平台透露，自己家住在捷運（地鐵）的終點站附近，所以坐尾班車通常都會順便叫醒酒醉或睡著的乘客。有一天她照常叫醒一名女性，下車後搭扶手電梯聽到跌倒聲，才發現對方走路走不穩，後來經過雙方聊天得知她在女僕咖啡廳上班，當天被灌很多酒，貼文引起常因睡著坐過站的人對原PO表達讚賞。

女僕Cafe員工被灌醉！地鐵坐過站還在扶手電梯跌倒 後續極暖心（01製圖）

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原PO在Threads上發文表示，由於家住捷運終點站附近，若剛好搭到尾班車，通常都會在下車時順便叫醒酒醉或睡著的人。有天原PO遇到一名女性，照常叫醒她，說聲「已經到囉」便步出車廂，當原PO準備搭乘扶手電梯時，卻一直聽到跌倒聲，才知道該名女性走路不穩。

原PO知道她坐過站但搭的又是尾班車，所以扶她到1樓坐著，在等待叫車的過程中，原PO和對方聊天才得知她在女僕咖啡廳上班，工作中被灌了很多酒，於是原PO對她說聲：

辛苦了，到家就好。

對方車子抵達後，笑著揮手向原PO道別，原PO也邁開步伐準備回家，內心默默祈禱那位女僕咖啡廳的員工未來都好。

有網友讚賞原PO的行為：

「我也是常睡著被叫到站的人，謝謝妳的溫暖」

「妳是我英雄（respect）」

「好喜歡妳這樣正向的生活態度」

「好人一生平安」

「還好有妳陪她」

「溫度傳遞，無比的溫暖」

「天使」

「謝謝天使」



有人覺得原PO善良：

「謝謝妳的善良跟熱心」

「社會需要更多像妳一樣善良的人」

「當個善良的人」

「真是善良的好心人」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】