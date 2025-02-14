剛出地鐵站即「被陌生女孩拉住」問這奇怪問題　真相令人心寒

有時候路人讓人「嚇到」的舉動可能是在替你解圍。



一名女網友在社交平台透露，自己有天和朋友相約在中山捷運站附近的百貨公司，但是甫出捷運站，就有個女生靠近原PO問，怎麼在這裡、是不是要去找人？讓原PO嚇了一跳，但對方的眼神一直往後飄，讓原PO自覺似乎遇到麻煩，於是原PO任由那個女生牽到人群裡，然後對方才和原PO說，有位男性尾隨原PO，還趁等紅燈之際聞原PO頭髮，讓原PO開玩笑地在貼文直呼「早知道就不洗頭」。

台灣新光三越附近「被陌生女孩拉住」問這奇怪問題 真相令人心寒（01製圖）

點圖放大看原文全文及其他網友分享的類似經歷：

+ 17

原PO在Threads上發文表示，和朋友在中山捷運站附近的新光三越有約，但是在出捷運站準備要過馬路時，忽然有位女生靠近自己並說：

啊妳怎麼在這裡？妳也要去找他們嗎？

讓原PO嚇到，以為是對方認錯人或另類的推銷手法，不過原PO觀察到那位女生的眼神一直往後飄，心想自己可能遇到麻煩，所以就假裝和那位女生閒聊，任由她拉著自己走進人群，接著那位女生才說：

有個男生從妳出捷運站就跟著妳，剛剛等紅綠燈的時候他貼在妳背後聞妳的頭髮。

讓原PO在心裡罵髒話，閃過「早知道不洗頭」的念頭。

原PO也提到，那位「好心的溫柔女生」一直陪她到百貨公司，讓原PO非常感謝。但是原PO說，進入百貨公司後還是有發現一名男子在尾隨，讓原PO想呼籲所有人都要小心注意周遭，更開玩笑道：

有種下次3天不洗你再聞看看？

【延伸閱讀】「進擊的鹹濕阿伯」疑非禮台女影片瘋傳 加速跑來連續3次這樣做（點圖放大瀏覽）：

+ 29

許多網友分享自己親身遭遇或看過的性騷擾經驗：

「在醫院等待叫號的時候遇到過，明明超多空位卻故意坐在隔壁，腳故意在那邊蹭」

「我也遇過聞頭髮，也是剛洗好頭隔天」

「我之前在日本東迪（東京迪士尼）排遊戲也有遇到這種貼著的怪人，因為是冬天去，外套穿很厚的，加上排隊的人很多排很久，所以我完全沒發現，是我同行的友人和我妹看了很久後才跟我說」

「上週在公館也有人尾隨偷拍我的背影，也是一位好心的女生叫住提醒我」

「我看過有人遇到，有些人會故意選人多的車廂貼女生很近一直磨蹭」

「曾在巴士上看過一位阿伯很奇怪，明明巴士上還有空間卻硬是緊靠旁邊的妹妹，近到鼻子可以聞頭髮的距離。我見狀後，用背在胸前的後背包把阿伯慢慢的『擠』回去該有的安全距離」



【延伸閱讀】港網紅Ashly姑仔尼克妹日本旅遊被「掀裙摸屁股」色狼事後仲對鏡頭笑（點圖放大瀏覽）：

+ 8

延伸閱讀：

大雨給外送員百元小費被拒收 驚吐：身價18億台北市6棟房

新千歲機場爆國際性騷擾！台妹遭日本安檢人員「捏奶頭」 大聲呼救沒人理

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】