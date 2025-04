作家辦簽書會「0人參加」超心碎　4歲女孩1暖心舉動締造感人奇蹟

美國賓夕法尼亞州一名女子路過書店時,發現男作家獨自坐在自己的簽書會中,身旁卻沒有任何讀者。



看到這個場面讓她感到心碎,便請4歲女兒上前買書、找作家簽名,沒想到溫馨影片分享到網路後爆紅,還意外幫助男作家成為暢銷作家。

多得泰勒及其4歲女兒艾拉,史丹利從無人問津變成亞馬遜戰略管理類暢銷書榜第一名的作家。(amazon.com)

原本從事行銷工作的男子史丹利(Jonathon Stanley),失業時決定根據他職涯20多年的豐富經驗寫一本書,出版著作《Purposeful Performance: The Secret Mix of Connecting, Leading, and Succeeding》,然而他近來在當地書店舉辦簽書會時,卻面臨無人參加的窘境。

身為三寶媽的泰勒(Taylor Mae),當天帶着4歲女兒艾拉(Ella)去商店購物時,注意到史丹利獨自坐在現場的情況,善良的她想為史丹利打氣,便鼓勵女兒去和對方說說話。

想要成為作家的艾拉,看到史丹利的著作後不但大讚「看起來很棒」,還當場決定買下一本並請史丹利簽名,史丹利也開心地為她簽名,並且在扉頁上留下了:

艾拉,你送給這個世界最棒的禮物,就是做你自己。

泰勒把影片分享到TikTok後爆紅,獲得7千多萬點閱,許多人感謝她的善舉,更讓她意外的是,還因此幫助史丹利成為暢銷作家,許多人因為影片去購買史丹利的書,讓他的書在影片曝光幾小時後躍升至亞馬遜暢銷書排行榜。

史丹利後來也特別開立自己的TikTok帳戶,拍片感謝大家的支持:

我突然收到來自世界各地的訊息,多到我都快忙不過來了,這些訊息裡面充滿着鼓勵的話,還有人說我的書改變了他們的觀點、幫助他們成為更好的領導者。

史丹利表示,他當初決定寫書時,心想若是這本書能幫助到世界上1個人,就已心滿意足,沒想到在泰勒母女的暖心幫助下,他的書能夠接觸到全世界各地的人,讓他非常感動。

泰勒則謙虛表示,她和女兒其實只是作了一件小事,沒想到就能改變一個人的生活,感受到網路的威力後,母女倆決定啟動新計畫,預計每周在網路上聚焦介紹一名作家、創作者或是小型企業。

