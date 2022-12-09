「千年一遇空姐」堪稱身材顏值都屈機　曬火辣比堅尼照惹萬人圍觀

撰文：聯合新聞網
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空姐是不少女孩子嚮往的職業，而虎航空姐Rita高鈺雯外型出眾，身材姣好，因此有著「千年一遇空姐」的美譽。

她時常在IG上不吝嗇地分享自己的好身材，日前PO出穿著白色比堅尼泳裝的照片更讓許多人眼睛為之一亮，眾人直呼「太辣了」。

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高鈺雯的IG有57.2萬粉絲追蹤，擁有天使臉孔、魔鬼身材的她常在社群分享許多美照，當中還有不少內衣、泳裝的性感火辣照片，近日還貼出幾張穿著單肩設計，雪白的比堅尼照片，大方露出修長的美腿，讓許多粉絲眼睛大吃冰淇淋，高鈺雯還發文寫道「難得有全身系列」。

照片吸引了逾萬人點閱按讚，「女神好正」、「好辣」、「太美了，身材真好」、「曬黑了還是很好看」、「性感漂亮」、「照片好美」、「超正的」、「白色無敵」。

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