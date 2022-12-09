「千年一遇空姐」堪稱身材顏值都屈機 曬火辣比堅尼照惹萬人圍觀
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
空姐是不少女孩子嚮往的職業，而虎航空姐Rita高鈺雯外型出眾，身材姣好，因此有著「千年一遇空姐」的美譽。
她時常在IG上不吝嗇地分享自己的好身材，日前PO出穿著白色比堅尼泳裝的照片更讓許多人眼睛為之一亮，眾人直呼「太辣了」。
點擊放大瀏覽有關照片及更多Rita的美照：
+38
高鈺雯的IG有57.2萬粉絲追蹤，擁有天使臉孔、魔鬼身材的她常在社群分享許多美照，當中還有不少內衣、泳裝的性感火辣照片，近日還貼出幾張穿著單肩設計，雪白的比堅尼照片，大方露出修長的美腿，讓許多粉絲眼睛大吃冰淇淋，高鈺雯還發文寫道「難得有全身系列」。
照片吸引了逾萬人點閱按讚，「女神好正」、「好辣」、「太美了，身材真好」、「曬黑了還是很好看」、「性感漂亮」、「照片好美」、「超正的」、「白色無敵」。
【延伸閱讀】超低胸美女搭地鐵被「逼到變形」照片瘋傳 原來係台版三上悠亞（點圖放大瀏覽）↓↓↓
+40
【延伸閱讀】「微笑女神」林真亦潑水節玩濕身 當場「脫了」讓粉絲大呼噴鼻血（點圖放大瀏覽）↓↓↓
+30
「比堅尼營養師」泳池大解放狂吸Like 條件太好着畢業袍同樣震撼台大醫科女神也大解放 突貼激罕火辣比堅尼照惹哄動：身材太犯規無名小站女神回歸！台灣元祖級網紅曬性感照 獲讚十幾年一樣咁靚機場驚見噴血「真空彎身」馬尾女 乍看如半裸 原來是這超人氣DJ澳女裸拳比賽首奪冠 當眾掀起上衣故意走光派福利 粉絲全暴動索過補習天后 呢5位女神竟全部係大學教授 最辣嗰個仲要係所長啦啦隊女神進軍日本 AKB48求其搵個都贏幾條街？林襄：她有化妝
延伸閱讀：
女神要嫁了？三上悠亞披白紗「藏不住胸器」 男粉絲興奮：是天使啊
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】