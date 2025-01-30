熱飲不要這樣喝！30歲OL患子宮癌　揭喝熱飲1習慣出事　9症狀小心

【子宮內膜癌／子宮癌／症狀】冬天加上強烈季候風，本港近日相當寒冷，不少人會喝熱飲保暖及補身，但切記要小心！台灣有醫生分享病例，1名年約30歲女子確診子宮內膜癌，檢查發現體內塑化劑含量異常高，估計與她喝熱飲時1個生活習慣有關。最終經抗癌治療加上改吃多類「抗癌」食材，9個月後女子塑化劑檢測值顯著下降，子宮內膜也已無癌細胞存在。



在香港，子宮內膜癌（簡稱子宮癌）是本港第4位最常見婦科癌症，且有上升趨勢，如果出現月經紊亂、食慾不振、體重下降等9個常見症狀，就要及早求醫。



台灣1名年約30歲女子確診子宮內膜癌，檢查發現體內塑化劑含量異常高，估計與她喝熱飲時1個生活習慣有關。（示意圖／gettyimages）

癌症是「養」出來？

癌症是「養」出來的？台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生於節目《健康晚點名》指出，基因僅佔癌症成因的10%，其餘90%是生活方式與環境決定，意味癌細胞並非無法控制，可透過改善飲食、運動、睡眠等習慣抵禦。

30歲OL確診子宮內膜癌 揭喝熱飲1習慣出事

劉醫生分享病例，1名約30歲女子因子宮內膜癌求診，由於接受多次高劑量黃體素治療都未能完全控制癌細胞，醫生建議進行子宮切除手術，惟女子希望嘗試其他方法治療。

劉醫生檢測發現，女子體內塑化劑含量異常高，估計與女子喝熱飲、熱湯時日常生活習慣有關。（示意圖／gettyimages）

劉醫生進一步檢測，發現女子體內塑化劑含量異常高，估計與女子喝熱飲、熱湯時日常生活習慣有關──患者經常接觸熱感應紙、習慣用不耐熱的塑膠容器裝熱飲、以及常以塑膠袋裝熱湯，因此大幅增加體內塑化劑累積。

推介4類抗癌食材

劉醫生於是建議多種「抗癌食材」，包括十字花科蔬菜（例如花椰菜、青江菜、羽衣甘藍）、大蒜、菇類（如香菇與靈芝）、深海魚（例如三文魚、青魚、沙甸魚），以及減少煎炸食物。最終經「抗癌」治療，加上改善飲食、每天喝2,500CC水及運動，9個月後女子塑化劑檢測值顯著下降，子宮內膜切片檢查已無發現癌細胞；女子後來更成功懷孕，生下1名健康孩子。

劉醫生強調，抗癌並非從診斷開始，而從日常生活入手。（《健康晚點名》截圖）

劉醫生強調，抗癌並非從診斷開始，而從日常生活入手，重申選擇高營養食材、健康習慣、適當補充營養，才能降低患癌症風險。

出現子宮癌9症狀須求醫

在香港，子宮內膜癌也是女性常見癌症。根據香港癌症資料統計中心2021年數據，子宮內膜癌是本港第4位最常見婦科癌症，且有上升趨勢。

子宮內膜癌是本港第4位最常見婦科癌症，且有上升趨勢。（示意圖／gettyimages）

由於子宮及子宮頸和陰道連接，大部份患者都有症狀，可及早診斷，故如果出現以下9個常見子宮癌症狀，就要盡快求醫。

子宮癌9個常見症狀▼▼▼

1）月經紊亂

2）經血過多

3）停經後出血

4）盆腔或下腹疼痛

5）腹部腫瘤

6）腹部積水

7）食慾不振

8）體重下降

9）呼吸困難

