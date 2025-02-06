25的16%是多少？教你一個簡單方法秒得出答案　其他數學題都適用

你也害怕數學、看到數字就下意識地逃避嗎？



臉書粉絲專頁《數感實驗室Numeracy Lab》曾邀請大家算一道由暢銷科普書《巴士為什麼一次來三班》的知名作家羅勃．伊斯威（R. Eastaway）出的數學題目……

25的16%是多少？一個簡單方法秒得出答案（01製圖）

那麼75的4%又是多少？學懂這方法同樣可極速算出答案（點圖放大閱讀）：

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25的16%是多少？你算完了嗎？那來算下一道題目：

請問16的25%是多少？

都算完後，請你試著回想這兩道題目各花了你多久時間？

許多卡在第一題的人，在第二題中都可以很快的心算出來，因為25%就是1/4，而16的1/4就是4——但你有意識到嗎，其實第一題也是這麼簡單！只要稍微運用乘法交換率，將25×16÷100改寫成16×25÷100，第一題就變成了第二題。

這兩道題目在網路上引起迴響，許多人發現自己在不知不覺中被現實或公式給框架住，不過只要換個角度、方式思考，就能突破自己的死腦筋，也重新認識到數學的奧妙之處。

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伊斯威最後還出了一道題目：

請問75的4%是多少？

做過前述練習的你，應該很快就能得出答案是3了！

其實數學可不是只有簡單的加減乘除而已，它考驗的是思考的靈活度，若只會單純的「背公式」，那麼題目只要轉一個彎就會打倒許多人——數學真正有趣的地方就在於，它能夠靈活運用，公式也不會永遠是唯一解。

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