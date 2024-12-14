數字IQ題｜如果1556＋3174＝3998 那麼2174＋6935＝？
撰文：趣味數學題
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一道有難度的數字推理智力題，如圖所示1556＋3174＝3998，根據這個等式的結果，算出2174＋6935＝？
請問問號處的結果應該是多少？此題的難度還是不小，很多人都沒想到哦！下面小編為大家揭曉。
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答案揭曉：
擺火柴，第一個等式是火柴重合後的結果，所以
1＋3重合＝3
5＋1重合＝9
5＋7重合＝9
6＋4重合＝8
所以
2174＋6935＝8939
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