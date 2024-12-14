數字IQ題｜如果1556＋3174＝3998　那麼2174＋6935＝？

一道有難度的數字推理智力題，如圖所示1556＋3174＝3998，根據這個等式的結果，算出2174＋6935＝？



請問問號處的結果應該是多少？此題的難度還是不小，很多人都沒想到哦！下面小編為大家揭曉。

大家想好了嗎？未想好別偷看答案哦！（示意圖，alexander-dummer/unsplash）

↓答案在下方↓

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答案揭曉：

擺火柴，第一個等式是火柴重合後的結果，所以

1＋3重合＝3

5＋1重合＝9

5＋7重合＝9

6＋4重合＝8



所以

2174＋6935＝8939



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