【IQ題】「9-5=8」如何郁2支火柴令算式成立？難在唔准淨係郁1支

兩道有趣的奧數題目，第二題我思考了很久，進來測試你智商高不高？



點圖放大挑戰兩條火柴IQ題：

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第一題：8+1=6是不成立的，所以我們需要移動一根火柴，使等式成立。

第二題：第一題往往都是開胃菜，難度稍微簡單一些，那麼第二題我們就要增加難度了，9-5=8，給你移動兩根火柴的權利，使等式成立；這道題目難度也是比較大的，我思考了很久才思考出來，大家來挑戰下。

兩道奧數題目出完了，大家能不能把這兩道題目都做出來呢？（點進上方圖輯看答案。）

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