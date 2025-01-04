免費Mensa門薩兒童IQ測驗｜簡單估算你家小孩智商　題目愈後愈難

下面的智商測驗是針對6到10歲的兒童。滿分160分，平均分數是98.45。



估算智商的公式是：智商＝（答對的題目數Ｘ160）／36

例如，如果您答對了22題，那麼您的智商大約是22Ｘ160／36＝98。

Mensa門薩兒童IQ測驗（01製圖）

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