免費Mensa門薩兒童IQ測驗｜簡單估算你家小孩智商 題目愈後愈難
撰文：趣味數學題
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下面的智商測驗是針對6到10歲的兒童。滿分160分，平均分數是98.45。
估算智商的公式是：智商＝（答對的題目數Ｘ160）／36
例如，如果您答對了22題，那麼您的智商大約是22Ｘ160／36＝98。
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