鬼鬼未婚產女飽受批評惹熱話　另一女星反擊列網民「辱罵3公式」

台灣女星「鬼鬼」吳映潔10日無預警公開懷孕產女喜訊，成為新手媽媽，由於鬼鬼透露自己並未結婚，網上引發熱議。對此，藝人蘿莉塔也分享自己對酸民的看法，還列出「酸民3公式」直呼：就很奇怪。



蘿莉塔昨天在臉書發文，談起酸民們總愛在女藝人宣布婚姻相關訊息時酸言酸語。

【相關圖輯】35歲女星身世極坎坷 未成年出道賺錢養家 曾被媽媽打到入醫院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

她舉例，若是女藝人結婚，底下一定會出現酸民們留言：

「一定是對方有錢。」、「看看能撐多久。」、「絕對是懷孕了逼人家娶吧！」。



台灣女星「鬼鬼」吳映潔10日無預警公開懷孕產女喜訊，成為新手媽媽。（IG@gemma_811）

【圖輯】點圖放大看更多鬼鬼IG靚相👇👇👇

+ 19

此外，若是宣布離婚消息，女藝人的新聞底下一定會出現這些留言：

「自己選的，活該。」、「這女的一看就脾氣不好，誰受得了。」、「看看誰是下一個接盤俠。」



話鋒一轉，蘿莉塔提起近日有個女藝人懷孕，打算靠自己把小孩養大，酸民們則是在相關新聞底下留言酸說：

「敗壞風氣。」、「一定是男生不想娶。」、「女權自助餐。」



藝人蘿莉塔分享自己對酸民的看法，還列出「酸民3公式」直呼：就很奇怪。（IG@lolitalee513）

【圖輯】點圖放大看更多蘿莉塔靚相👇👇👇

+ 18

蘿莉塔感慨表示，因為身邊沒有這樣的酸民朋友，讓她不禁好奇這些酸民們平時是怎麼樣的人：

「跟同事處得好嗎？有朋友嗎？」



蘿莉塔感慨表示，因為身邊沒有這樣的酸民朋友，讓她不禁好奇這些酸民們平時是怎麼樣的人。（截圖）

延伸閱讀：

韓劇「我的完美秘書」導演「酒後施暴」黑歷史被挖出 電視台急求諒解

「網美小三」奈奈子惹怒正宮！ 失寵慘遭富商趕出包養豪宅

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】