Marvel女星「老公輕生」走不出傷痛　IG刪除所有內容惹粉絲擔心

荷里活女星Aubrey Plaza和編劇兼導演老公Jeff Baena在2021年宣布結婚,兩人婚後生活甜蜜,Aubrey Plaza 6號本來要參加金球獎頒獎典禮,不料驚傳老公前晚驚傳在洛杉磯家中輕生過世,享年47歲。



荷里活女星Aubrey Plaza和編劇兼導演老公Jeff Baena在2021年宣布結婚。(Getty Images)

Aubrey Plaza近期在Marvel劇集《女巫阿嘉莎》(Agatha All Along)飾演「死神」。(《女巫阿嘉莎》劇照)

「每日郵報」報導,Aubrey Plaza完全無法接受事實,傷心欲絕,家屬還在悲傷中,希望外界給予他們一些空間。Aubrey Plaza當然沒有出席金球獎,而且她並在昨天刪光所有IG內容,讓外界擔心她目前的狀態。

傑夫貝納執導的代表作包括《Life After Beth》、《Joshy》、《The Little Hours》等作;Aubrey Plaza從2004年出道至今,演出過HBO《白蓮會》(The White Lotus),近期還在Marvel劇集《女巫阿嘉莎》(Agatha All Along)飾演「死神」。

求助網站和熱線:

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線:23892222

醫院管理局精神健康專線:24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線:23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線!

