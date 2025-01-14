Marvel女星「老公輕生」走不出傷痛 IG刪除所有內容惹粉絲擔心
撰文：聯合新聞網
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荷里活女星Aubrey Plaza和編劇兼導演老公Jeff Baena在2021年宣布結婚，兩人婚後生活甜蜜，Aubrey Plaza 6號本來要參加金球獎頒獎典禮，不料驚傳老公前晚驚傳在洛杉磯家中輕生過世，享年47歲。
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「每日郵報」報導，Aubrey Plaza完全無法接受事實，傷心欲絕，家屬還在悲傷中，希望外界給予他們一些空間。Aubrey Plaza當然沒有出席金球獎，而且她並在昨天刪光所有IG內容，讓外界擔心她目前的狀態。
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傑夫貝納執導的代表作包括《Life After Beth》、《Joshy》、《The Little Hours》等作；Aubrey Plaza從2004年出道至今，演出過HBO《白蓮會》（The White Lotus），近期還在Marvel劇集《女巫阿嘉莎》（Agatha All Along）飾演「死神」。
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