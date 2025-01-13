女星拍19禁古裝劇 全裸露點畫面網絡瘋傳 劇組證實冇用替身
撰文：聯合新聞網
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南韓女星車珠英在《黑暗榮耀》中演活惡女空姐，她星運大開，接演19禁古裝劇《元敬》，大膽真槍實彈上陣，上空正面入鏡，兩點全露的畫面播出後火速被截圖，馬上在網路上瘋傳。
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車珠英先前在《黑暗榮耀》中也有裸露畫面，但當時是靠後製合成，幫她「人工造波」，符合角色隆乳的形象。如今她為了劇情需要再次輕解羅衫，劇組證實車珠英沒有用替身，同意本人上陣演出，完成與劇中丈夫的床戲。
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