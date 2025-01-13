洛杉磯山火｜女星闖入火場救出愛貓　歷時20分鐘：慶幸自己還活著

美國加州洛杉磯山火肆虐，造成多人慘死，曾演出新版美劇《花邊教主》（Gossip Girl）的女星Samantha Rose Baldwin居住的公寓也難以倖免，但她在最後一刻竟然還是衝進屋內，外界一開始以為她是要搶救財物，結果她是為了營救自己的毛孩貓咪。



Samantha Rose Baldwin成功從火場救出愛貓。（IG@samantharosebaldwin）

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Samantha向「每日郵報」表示，她的父親衝到小學幫忙疏散孩童，她則衝進公寓救貓，「我花了20分鐘才找到牠，因為貓已經躲到了梳化裡，我抓住牠，用毯子把她包起來，然後把她放進我的背包裡就趕快衝出來」。網友直呼：

「寵物也是家人，太感人了」、「真的是很有愛」。



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Samantha說：

「我的胸部和肺很痛，喉嚨有點發癢，但總的來說，我很慶幸自己還活著，我的爸爸和貓都很安全。」



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