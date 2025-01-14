WhatsApp正研發AI智能對話服務　聊天或似ChatGPT更可自訂角色

WhatsApp 慣常將領先功能放進 Beta 版供用家試用，較早前就有外媒發現，其最新測試版本似乎打算整合業界熱門的 AI 聊天機械人，讓用家無需另外下載工具，就能享受像 ChatGPT 提供的智能對話服務。



據外媒檢視 WhatsApp beta 2.25.1.26 版本，發現廠方似乎打算加入可自訂特長與設計目的 AI 聊天機械人，並能加入至 WhatsApp 對話進行對話。

WhatsApp研發AI聊天機械人（WABetaInfo）

WhatsAPP的聊天機械人，將有預設角色？

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放大截圖可看到，未來用家能透過三步簡單方式，生成 AI 聯天機械人並與其對話，用家能指定其擅長項目與設計目的，讓這「角色」變得獨一無二。

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視窗人下則提供了 AI 角色的人設範例，如個性十足的廚師跟欖球員等，讓用家可透過此 AI 功能輔助日常生活、工作及個人需求。

儘管已具備相關介面截圖，但據透露 AI 功能仍在相當初步階段，現時尚未開放予 WhatsApp 測試帳戶試用。

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