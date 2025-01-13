三星Galaxy AI升級功能更豐富　人工智能夥伴能簡化你的日常生活

1月13日，三星發布了預熱視頻，並配文：「一個嶄新的人工智能夥伴即將到來」。據此前官方介紹，升級後的Galaxy AI擁有更加豐富的AI功能，操作體驗也更加流暢順滑。



在視頻中，主角要求Galaxy AI尋找附近有停車場的意大利餐廳，並將其添加到今天的日程表中。可以看出，用戶可以通過與Galaxy AI進行自然簡潔的溝通來滿足自身的個性化需求，並輕鬆完成日常任務。

升級後的Galaxy AI擁有更加豐富的AI功能（samsung）

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目前，三星已經在官網開啟了新品登記活動，並進行了問卷調查，但官方尚未公布具體的新品內容。結合之前報道來看，有望在發布會上亮相的產品包括三星Galaxy S25系列新機以及One UI 7.0系統。

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相關爆料顯示，這款新機將提供Galaxy S25、Galaxy S25+和Galaxy S25 Ultra三款手機，並且全系標配高通驍龍8至尊版for Galaxy晶片。預計三星將在即將召開的全球新品發布會上正式推出這些產品。

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